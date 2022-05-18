«Филадельфия» подписала контракт новичка с защитником Йиннингом (193 см, 93 кг). Он стал чемпионом SHL с «Фэрьестадом»

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«Филадельфия» подписала контракт новичка с шведским защитником Адамом Йиннингом.

Он рассчитан на 2 сезона. 22-летний игрок был выбран «Флайерс» на драфте НХЛ-2018 под общим 50-м номером во втором раунде. 

В минувшем сезоне Йиннинг стал чемпионом Швеции с «Фэрьестадом». Он набрал 5 (1+4) очков в 51 матче регулярного чемпионата при 42 минутах штрафа. 

В 19 матчах победного плей-офф добавил еще 5 (3+2) баллов при полезности «+5». 

В составе молодежной сборной Швеции габаритный защитник (193 см, 93 кг) выступал на трех молодежных чемпионатах мира. 

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