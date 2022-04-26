Михайлов о лишении России права на ЧМ-2023: «Хоккей развалится, возможно, если ИИХФ ведет такую политику»

допустил, что хоккей может развалиться из-за ИИХФ.

Ранее Международная федерация хоккея официально лишила Россию право на проведение ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.

«К этому все шло. Если Международная федерация хоккея ведет такую политику, то в скором времени, возможно, и хоккей развалится», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

В конце февраля отстранила Россию и Беларусь от международных хоккейных турниров до особого уведомления.

Также у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.