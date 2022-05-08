Крэйг Вудкрофт: «Беларусь играла с Россией на равных. Парни показали волю к победе»

прокомментировал поражение от сборной России.

В финале турнира в Санкт-Петербурге сборная Беларуси проиграла со счетом 2:3.

– Горжусь игрой своей команды сегодня. Парни показали волю к победе, действовали на хороших скоростях. Мы на равных играли со сборной России, но, к сожалению, не реализовали свои моменты.

Мы провели прекрасные 10 дней в России. Для наших молодых игроков это хорошая возможность проверить себя с сильным соперником. А для тренеров – оценить, на что способны наши игроки.

– После первого матча с национальной сборной России вы сказали, что команда сыграла слишком уважительно к сопернику. Что помогло показать другой хоккей сегодня?

– Сегодня ребята вышли более голодными и сфокусированными в начале матча. Мы хотели с первых минут показать россиянам, что мы здесь не для того, чтобы отбывать номер. Ребята проделали отличную работу. Думаю, вы согласитесь, что все матчи были близкие и равные. Ключевую разницу сделало исполнительское мастерство российских игроков, которые решили моменты в свою пользу, – сказал главный тренер сборной Беларуси.