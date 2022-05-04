Беннетт о 2:4 с «Вашингтоном»: «Никакой паники нет. «Флорида» сохраняет позитивный настрой, серия длинная»

заявил, что во «Флориде» нет паники из-за поражения от .

Обладатели Президентского кубка стартовали в плей-офф с домашнего поражения от «Кэпиталс» (2:4).

«Мы по-прежнему в хорошем настроении. Мы знаем, насколько мы хороши как команда. Никакой паники в раздевалке не было.

Все сохраняют позитивный настрой. Мы извлечем уроки из этого поражения и будем двигаться дальше. Серия длинная», – сказал Беннетт, забивший один из двух голов «Пантерс» в матче.

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