Беннетт о 2:4 с «Вашингтоном»: «Никакой паники нет. «Флорида» сохраняет позитивный настрой, серия длинная»

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Сэм Беннетт заявил, что во «Флориде» нет паники из-за поражения от «Вашингтона»

Обладатели Президентского кубка стартовали в плей-офф с домашнего поражения от «Кэпиталс» (2:4). 

«Мы по-прежнему в хорошем настроении. Мы знаем, насколько мы хороши как команда. Никакой паники в раздевалке не было. 

Все сохраняют позитивный настрой. Мы извлечем уроки из этого поражения и будем двигаться дальше. Серия длинная», – сказал Беннетт, забивший один из двух голов «Пантерс» в матче. 

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