«Ак Барс» назначит нового главного тренера до 1 мая

«Ак Барс» объявит имя нового главного тренера до 1 мая.
Об этом сообщил Марат Валиуллин.
Ранее стало известно, что Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб завершают работу в клубе.
«Наше сотрудничество с Дмитрием Квартальновым было плодотворным, его приглашение в 2019 году отвечало запросам клуба и позволило выполнить часть стратегических целей.
Однако мы не выиграли Кубок вместе, в связи с чем принято решение не продлевать контракт с тренерским штабом. Благодарим каждого специалиста за развитие наших игроков и желаем успеха в будущем.
Новый главный тренер «Ак Барса» будет назначен до 1 мая», – сказал генеральный менеджер клуба КХЛ.