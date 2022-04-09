5-й номер драфта-2021 Кент Джонсон подписал контракт новичка с «Коламбусом».

5-й номер драфта-2021 Кент Джонсон подписал контракт новичка с .

Нападающий заключил с «Блю Джекетс» 3-летнее соглашение после поражения своей студенческой команды в полуфинале национального чемпионата.

В 32 матчах в за университет Мичигана Джонсон набрал 37 (8+29) очка при полезности «+25».

Также выступил за сборную Канады на Олимпиаде-2022 – 5 матчей и 5 (1+4) очков при полезности «+4». В 2 матчах отмененного из-за ковида МЧМ-2022 забросил 1 шайбу.

19-летний нападающий может дебютировать в в среду в матче с «Монреалем».