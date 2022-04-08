Защитник «Нэшвилла» Йоси – новый рекордсмен клуба по очкам за сезон (87+)

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Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси – новый рекордсмен клуба по очкам за сезон (87+). 

Швейцарец трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:2). 

У 31-летнего игрока стало 87 (19+68) очков в 68 матчах сезона. Он превзошел достижение Пола Карии (85 очков в 82 матчах в сезоне-2005/06). 

Добавим, что текущие 87 баллов капитана «Предаторс» – лучший результат для защитников в XXI веке.

Последним защитником с трехзначным числом очков за сезон в НХЛ был Брайан Лич (1991/92, «Рейнджерс», 102 очка в 80 играх). 

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