Защитник «Нэшвилла» Йоси – новый рекордсмен клуба по очкам за сезон (87+)

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси – новый рекордсмен клуба по очкам за сезон (87+).
Швейцарец трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:2).
У 31-летнего игрока стало 87 (19+68) очков в 68 матчах сезона. Он превзошел достижение Пола Карии (85 очков в 82 матчах в сезоне-2005/06).
Добавим, что текущие 87 баллов капитана «Предаторс» – лучший результат для защитников в XXI веке.
Последним защитником с трехзначным числом очков за сезон в НХЛ был Брайан Лич (1991/92, «Рейнджерс», 102 очка в 80 играх).