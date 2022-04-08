Защитник «Нэшвилла» Йоси – новый рекордсмен клуба по очкам за сезон (87+)

Защитник – новый рекордсмен клуба по очкам за сезон (87+).

Швейцарец трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:2).

У 31-летнего игрока стало 87 (19+68) очков в 68 матчах сезона. Он превзошел достижение (85 очков в 82 матчах в сезоне-2005/06).

Добавим, что текущие 87 баллов капитана «Предаторс» – лучший результат для защитников в XXI веке.

Последним защитником с трехзначным числом очков за сезон в был Брайан Лич (1991/92, «Рейнджерс», 102 очка в 80 играх).