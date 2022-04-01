Мэттьюс – 1-й игрок из США с 1998 года с 50 голами за сезон. В истории НХЛ – 10-й

Теги рейтинги Торонто Джон ЛеКлер Кит Ткачак Майк Модано Джереми Реник НХЛ Бобби Карпентер Джо Маллен Пэт Лафонтен Кевин Стивенс Джимми Карсон Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс – 1-й игрок из США с 1998 года с 50 голами за сезон.

Форвард «Торонто» впервые в карьере достиг такой отметки, поразив пустые ворота в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (7:3). 

До него последним американцем, забросившим 50 шайб в одном сезоне НХЛ, был Джон Леклер («Филадельфия») в сезоне-1997/98. 

Всего в истории НХЛ стало 10 игроков из США (уроженцев) с 50+ голами за сезон.

Кроме Леклера (достигал этой отметки 3 раза) и Мэттьюса, это Кевин Стивенс (2 раза), Джимми Карсон, Пэт Лафонтен (2 раза), Бобби Карпентер, Кит Ткачак (2 раза), Джо Маллен, Майк Модано и Джереми Реник

Рекорд делят Стивенс (1992/93) и Карсон (1987/88) – по 55 шайб.

Мэттьюс впервые в карьере забросил 50 шайб за сезон. Он 4-й игрок в истории «Торонто», кому это удалось

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные