Мэттьюс – 1-й игрок из США с 1998 года с 50 голами за сезон. В истории НХЛ – 10-й

– 1-й игрок из США с 1998 года с 50 голами за сезон.

Форвард впервые в карьере достиг такой отметки, поразив пустые ворота в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (7:3).

До него последним американцем, забросившим 50 шайб в одном сезоне , был Джон Леклер («Филадельфия») в сезоне-1997/98.

Всего в истории НХЛ стало 10 игроков из США (уроженцев) с 50+ голами за сезон.

Кроме Леклера (достигал этой отметки 3 раза) и Мэттьюса, это Кевин Стивенс (2 раза), Джимми Карсон, Пэт Лафонтен (2 раза), Бобби Карпентер, Кит Ткачак (2 раза), Джо Маллен, и .

Рекорд делят Стивенс (1992/93) и Карсон (1987/88) – по 55 шайб.

Мэттьюс впервые в карьере забросил 50 шайб за сезон. Он 4-й игрок в истории «Торонто», кому это удалось