Владимир Плющев: «СКА показал невзрачную игру в матче со «Спартаком». Не знаю, чем руководствовался штаб, постоянно меняя вратаря на полевого»

Теги СКА Спартак Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Плющев считает, что СКА показал невзрачную игру в матче со «Спартаком».

В первой игре серии плей-офф московский клуб победил со счетом 6:1.

«Совершенно неожиданный результат от «Спартака». У команды был большой перерыв. СКА, который претендует на Кубок, показал совершенно невзрачную игру.

При наличии достаточно хороших игроков, большинство из них совершенно не работали. Не знаю, чем руководствовался тренерский штаб, когда постоянно менял вратаря на полевого игрока.

Не думаю, что «Спартак» в этом матче показал все, что мог. Характер и большое желание игроки проявили. Эта игра даст им шанс. Последующие игры будут непростыми не только «Спартака», но и для СКА», – сказал заслуженный тренер России.

«Спартак» с ходу разбил команду Ротенберга. Поймал СКА на ошибках, ушел в защиту и довел до разгрома

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