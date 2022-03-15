Гросс о Квартальнове в «Автомобилисте»: «100-процентный фейк. Никаких переговоров не ведем»

В «Автомобилисте» назвали фейком информацию о переговорах с тренером .

Ранее появилась информация о том, что екатеринбургский клуб ведет не первую неделю ведет переговоры с 55-летним специалистом.

«Это 100-процентный фейк. Клуб никаких переговоров с Квартальновым не ведет», – заявил спортивный директор .

Квартальнов с 2019 года является главным тренером . В этом сезоне казанский клуб проиграл «Авангарду» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.