Гросс о Квартальнове в «Автомобилисте»: «100-процентный фейк. Никаких переговоров не ведем»

В «Автомобилисте» назвали фейком информацию о переговорах с тренером Дмитрием Квартальновым.
Ранее появилась информация о том, что екатеринбургский клуб ведет не первую неделю ведет переговоры с 55-летним специалистом.
«Это 100-процентный фейк. Клуб никаких переговоров с Квартальновым не ведет», – заявил спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс.
Квартальнов с 2019 года является главным тренером «Ак Барса». В этом сезоне казанский клуб проиграл «Авангарду» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.