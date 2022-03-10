Шарипзянов о матче с «Ак Барсом»: «Все ребята готовы биться. Настроение хорошее»

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Дамир Шарипзянов считает, что в матче «Авангард» – «Ак Барс» (3-1) будет много ошибок.

Игра пройдет в Казани.

«Хорошее настроение, все ребята готовы биться. В прошлом году возвращались сюда при 2-2, сейчас 3-1. Больше позитива в этом году. И понимаем, проиграли в одном броске прошлый матч. Все решилось в овертайме. Сегодня будем выходить более заряженными, чтобы лучше начать матч, лучше провести 60 минут и выиграть игру.

Волнения, наверное, нет никакого ни у них, ни у нас. Все понимают, все не первые игры проводят в плей-офф.

Ошибок много будет. Я бы не сказал, что [игра] до одной ошибки. Потому что счета во всех матчах не были 1:0, как это бывает. Но сейчас ошибка имеет более ценный вес, чем раньше, потому что игры плотные. Лучше пусть они ошибаются, чем мы», – сказал защитник «Авангарда».

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