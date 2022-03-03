Леонтьев про 1:2 с «Трактором»: «Нефтехимик» дома даст бой. В регулярке меньше удалялись – нас стали строже судить, видимо»

Олег Леонтьев отметил более строгую работу судей в Кубке Гагарина.

«Нефтехимик» уступил (1:2) во втором матче 1-го раунда плей-офф .

«Парни блокировали очень много бросков, проявляли самоотверженность, играли на результат. Во втором периоде было много удалений, восемь минут большинства соперника, но выстояли, сделали выводы из прошлой игры и не пропустили.

В третьем периоде были хорошие моменты, два раза попали в штангу – не повезло. Отличная концовка, но без голов.

Уверен, что дома дадим бой. Будем возвращаться в серию.

У нас дисциплинированная команда. В регулярке мы гораздо меньше удалялись. Всегда корректно играем. Видимо, что-то изменилось, и нас стали строже судить.

У Рональда Кнота небольшое повреждение нижней части тела, а Франс Туохимаа в ротации – мы также доверяем Ярославу Озолину», – сказал главный тренер .