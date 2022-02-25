Воробьев о постоянных партнерах для Видделя: «Постоянство есть в DHL. Принес посылку, отдал деньги, завтра в 10 утра тебе ее доставят»

Илья Воробьев рассказал о подготовке «Металлурга» к плей-офф КХЛ.
– Голдобин и Майе – постоянные партнеры для новичка Линуса Виделля?
– Постоянство есть в DHL. Принес посылку, отдал деньги, завтра в 10 утра тебе ее доставят. Если будут играть хорошо, останутся вместе. Почему Голдобин? До этого там играл Лайпсик.
Сегодня его не было, поэтому выпустили с ними Голдобина. Постоянство – странная вещь в хоккее. Завтра кто-то пришел с недомоганием, и постоянства не стало.
– Насколько серьезные повреждения у Никиты Коростелева и Брендэна Лайпсика?
– Не знаю. О каком повреждении вы говорите? У них нет повреждения.
– Третий год подряд «Металлург» играет с «Барысом» в первом раунде. Опыт прошлых серий как-то поможет, или все обнулилось?
– Отчасти, да. Мы знаем игроков, которые остались в команде. По сравнению с двумя первыми играми «Барыс» несколько изменил свою тактику.
– Вас не смущает полуторамесячный простой? Вы готовы к плей-офф?
– Мы все в одинаковой ситуации. Готовились к этому. Есть предсезонка в августе перед стартом чемпионата.
Сейчас другая ситуация: чемпионат был прерван, мы готовились больше месяца и начнется плей-офф. Такой ковидный мир.
– В паузе команду покинул тренер по ОФП Денис Коротышев. Чем вызвано расставание с ним?
– Внутриклубным решением, – заявил главный тренер магнитогорцев.