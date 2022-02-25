Воробьев о постоянных партнерах для Видделя: «Постоянство есть в DHL. Принес посылку, отдал деньги, завтра в 10 утра тебе ее доставят»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Барыс Кубок Гагарина Николай Голдобин Никита Коростелев Брендан Лайпсик Филипп Майе Хоккей

Илья Воробьев рассказал о подготовке «Металлурга» к плей-офф КХЛ.

– Голдобин и Майе – постоянные партнеры для новичка Линуса Виделля?

– Постоянство есть в DHL. Принес посылку, отдал деньги, завтра в 10 утра тебе ее доставят. Если будут играть хорошо, останутся вместе. Почему Голдобин? До этого там играл Лайпсик.

Сегодня его не было, поэтому выпустили с ними Голдобина. Постоянство – странная вещь в хоккее. Завтра кто-то пришел с недомоганием, и постоянства не стало.

– Насколько серьезные повреждения у Никиты Коростелева и Брендэна Лайпсика?

– Не знаю. О каком повреждении вы говорите? У них нет повреждения.

– Третий год подряд «Металлург» играет с «Барысом» в первом раунде. Опыт прошлых серий как-то поможет, или все обнулилось?

– Отчасти, да. Мы знаем игроков, которые остались в команде. По сравнению с двумя первыми играми «Барыс» несколько изменил свою тактику.

– Вас не смущает полуторамесячный простой? Вы готовы к плей-офф?

– Мы все в одинаковой ситуации. Готовились к этому. Есть предсезонка в августе перед стартом чемпионата.

Сейчас другая ситуация: чемпионат был прерван, мы готовились больше месяца и начнется плей-офф. Такой ковидный мир.

– В паузе команду покинул тренер по ОФП Денис Коротышев. Чем вызвано расставание с ним?

– Внутриклубным решением, – заявил главный тренер магнитогорцев.

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