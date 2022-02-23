Экс-генменеджер «Анахайма» Мюррей, лечившийся от алкоголизма, стал скаутом «Калгари»

Бывший генменеджер «Анахайма», лечившийся от алкоголизма, получил работу в клубе НХЛ.
Боб Мюррей, покинувший свой пост в «Дакс» в ноябре 2021 года, будет работать скаутом в «Калгари».
Менеджер приступил к обязанностям и уже посетил матч своей новой команды, придя на хоккей впервые после увольнения.
Он будет отвечать в «Калгари» за скаутскую работу на Западном побережье.
Главный тренер «Флэймс» Дэррил Саттер и Боб Мюррей вместе играли за «Чикаго» в 1980-х.
Напомним, Мюррея также обвиняли в неподобающем профессиональном поведении.
Боб работал в «Анахайме» с 2005 года, в ноябре 2008-го его назначили генеральным менеджером.