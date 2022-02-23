Экс-генменеджер «Анахайма» Мюррей, лечившийся от алкоголизма, стал скаутом «Калгари»

Бывший генменеджер , лечившийся от алкоголизма, получил работу в клубе .

Боб Мюррей, покинувший свой пост в «Дакс» в ноябре 2021 года, будет работать скаутом в .

Менеджер приступил к обязанностям и уже посетил матч своей новой команды, придя на хоккей впервые после увольнения.

Он будет отвечать в «Калгари» за скаутскую работу на Западном побережье.

Главный тренер «Флэймс» и Боб Мюррей вместе играли за «Чикаго» в 1980-х.

Напомним, Мюррея также обвиняли в неподобающем профессиональном поведении.

Боб работал в «Анахайме» с 2005 года, в ноябре 2008-го его назначили генеральным менеджером.