Бабаев о сборной России: «У нас ребята разобранные. В КХЛ рано остановили чемпионат – оказали медвежью услугу»

Агент Шуми Бабаев поделился мнением об игре сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Вы согласны с мнением, что такая незрелищная игра сборной России на Олимпиаде – это следствие уровня хоккея в КХЛ?

– Это одна сторона медали. Большинство команд у нас играет в оборонительный хоккей, и это мы сейчас пытаемся показать на Олимпиаде. Но пока такая игра приносит результат, и это самое главное в первых матчах. Качество хоккея роли не играет.

То, что в КХЛ отменили матчи и рано остановили чемпионат, – это оказали медвежью услугу сборной. Посмотрите на другие сборные – там хоккеисты недавно играли в своих лигах и приехали в тонусе. А у нас ребята разобранные. Не надо подставлять национальную команду и устраивать ненужные сборы, как раньше.

Давно хоккей ушел вперед, а мы живем старыми идеалами. Надо помогать сборной, чтобы игроки приезжали на соревнования в тонусе. Но у нас считают, что хоккеисты должны тренироваться. Поэтому нам важно побеждать в этих матчах любым образом – хоть от обороны, хоть как. И по тому, как формировался состав, было понятно, что сборная России будет играть в оборонительный хоккей.

– Дальше сборная России может разыграться?

– Надеемся, что сборная России разыграется по ходу Олимпиады. Но вряд ли она уже будет играть в другой хоккей. Если только креативные ребята начнут показывать свою игру, и мы получим симбиоз двух стилей.

Пока мы видим обилие голов от других сборных, а у нас – 1:0 и 2:0. Но мы радуемся победам, потому что нам важнее результат. Если сборная России выиграет все матчи 1:0 и 2:0, то станет олимпийским чемпионом и все будут только рады, – сказал Бабаев.

Алексей Терещенко: «Уровень КХЛ очень низкий, сборная России давно ничего не выигрывает. Дай бог, чтобы на Олимпиаде получилось»