ИИХФ не разрешит хоккеистам НХЛ сыграть на Олимпиаде-2022

ИИХФ не даст согласие хоккеистам выступить на Олимпиаде-2022 в индивидуальном порядке с разрешения своего клуба.

Ситуацию прокомментировал президент Международной федерации хоккея .

«Сотрудничество между , НХЛ, NHLPA и МОК жизненно важно для дальнейшего успеха и развития хоккея во всем мире.

Любые действия, предпринятые любой заинтересованной стороной, которые ставят под угрозу это сотрудничество, недопустимы.

Поскольку в прошлом месяце ассоциация игроков НХЛ и лига приняли решение не участвовать в Играх в Пекине, ИИХФ не даст согласия на участие игроков НХЛ в в прямом нарушении их текущего игрового контракта с клубом.

Соблюдение контрактов с игроками – фундаментальный принцип правил международных трансферов ИИХФ», – заявил Тардиф.

Ранее появилась информация о том, что сборная России работает над вариантами с поездкой хоккеистов НХЛ на ОИ, несмотря на отказ лиги от участия.

Однако заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что ни один игрок лиги не сыграет на Олимпиаде.