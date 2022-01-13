ИИХФ не разрешит хоккеистам НХЛ сыграть на Олимпиаде-2022

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Люк Тардиф Хоккей

ИИХФ не даст согласие хоккеистам НХЛ выступить на Олимпиаде-2022 в индивидуальном порядке с разрешения своего клуба.

Ситуацию прокомментировал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

«Сотрудничество между ИИХФ, НХЛ, NHLPA и МОК жизненно важно для дальнейшего успеха и развития хоккея во всем мире.

Любые действия, предпринятые любой заинтересованной стороной, которые ставят под угрозу это сотрудничество, недопустимы.

Поскольку в прошлом месяце ассоциация игроков НХЛ и лига приняли решение не участвовать в Играх в Пекине, ИИХФ не даст согласия на участие игроков НХЛ в Олимпийских играх в прямом нарушении их текущего игрового контракта с клубом.

Соблюдение контрактов с игроками – фундаментальный принцип правил международных трансферов ИИХФ», – заявил Тардиф.

Ранее появилась информация о том, что сборная России работает над вариантами с поездкой хоккеистов НХЛ на ОИ, несмотря на отказ лиги от участия.

Однако заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что ни один игрок лиги не сыграет на Олимпиаде.

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