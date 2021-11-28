Макдэвида удалили до конца матча за толчок Кемпе на борт. «Лос-Анджелес» забил 3 гола за 5 минут большинства

Нападающий был удален до конца матча за фол против форварда в игре с (1:5).

В середине третьего периода, при счете 2:1 в пользу «Кингс», канадец во время борьбы в углу толкнул шведа на борт, сыграв плечом в спину.

Арбитры наказали Макдэвида большим штрафом и удалили до конца игры.

«Лос-Анджелес» за пять минут игры в большинстве трижды поразил ворота «Эдмонтона». Первую из этих шайб забросил вернувшийся на лед Кемпе.

До этого матча у Макдэвида было лишь 10 штрафных минут в сезоне.

Макдэвид набрал 42 (16+26) очка в 23 матчах сезона и в списке бомбардиров идет вторым, на один балл отставая от партнера по команде Леона Драйзайтля. Статистика Коннора – здесь.

Макдэвид кажется самым зрелищным игроком в истории. Но разве молодой Овечкин хуже?