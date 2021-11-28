Макдэвида удалили до конца матча за толчок Кемпе на борт. «Лос-Анджелес» забил 3 гола за 5 минут большинства

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид был удален до конца матча за фол против форварда Адриана Кемпе в игре НХЛ с «Лос-Анджелесом» (1:5).
В середине третьего периода, при счете 2:1 в пользу «Кингс», канадец во время борьбы в углу толкнул шведа на борт, сыграв плечом в спину.
Арбитры наказали Макдэвида большим штрафом и удалили до конца игры.
«Лос-Анджелес» за пять минут игры в большинстве трижды поразил ворота «Эдмонтона». Первую из этих шайб забросил вернувшийся на лед Кемпе.
До этого матча у Макдэвида было лишь 10 штрафных минут в сезоне.
Макдэвид набрал 42 (16+26) очка в 23 матчах сезона и в списке бомбардиров идет вторым, на один балл отставая от партнера по команде Леона Драйзайтля. Статистика Коннора – здесь.
Макдэвид кажется самым зрелищным игроком в истории. Но разве молодой Овечкин хуже?