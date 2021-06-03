Овечкин о 4-м месте по голам в истории НХЛ: «Это огромное достижение, я очень счастлив. К Ягру нужно идти от матча к матчу»

Капитан поделился мнением о выходе на 4-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

В матче с «Коламбусом» (4:3) россиянин забросил 742-ю шайбу в регулярных чемпионатах и обошел . На 3-м месте идет (766 шайб).

«Этот момент значит для меня очень многое. Когда ты начинаешь играть в хоккей, когда приезжаешь в НХЛ, то даже представить не можешь, что однажды окажешься в одном ряду с такими легендами.

Это особенный момент для меня и моей семьи. Это огромное достижение, и я очень счастлив.

Что дальше? Давайте не будем загадывать. Нужно идти к Ягру от матча к матчу», – сказал Овечкин.

Халл пал! Овечкин – официально четвертый снайпер в истории НХЛ