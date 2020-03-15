Брызгалов о ЧМ: «В последние годы муть мутная, закрыть нафиг эту лавочку. Все едут потусить, а у нас пещерные взгляды: «Алкоголики, пробухали»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о предстоящем ЧМ-2021 в Риге.

– ожидается невзрачный – никто из звезд туда ехать не хочет по понятным причинам – тяжелый сезон, коронавирусные ограничения на турнире.

– В последние годы муть мутная, а на чемпионаты мира. Закрыть нафиг эту лавочку, пусть лучше игроки отдыхают и готовятся к сезонам за свои команды (с улыбкой).

– Как раз в последние годы даже топовые североамериканцы начали приезжать на ЧМ. Многим интересно потусить в Европе со своими соотечественниками, в хоккейчик поиграть.

– Правильно, они едут с совершенно другим настроем – потусить, хорошо провести время. Идея-то классная, я тоже любил приезжать в сборную. Все пацаны собираются, играешь в хоккей где-нибудь в Швейцарии, весело, командные ужины, шутки-прибаутки, атмосфера классная.

– А потом игроков припечатывают – то пропили Вену, то выпили 300 пива.

– Главная ошибка в том, что в нашей стране считают, что не только игроки, а вообще все люди чем-то обязаны – государству, сборной, еще кому-то. Никто никому ничего не должен. Если меня пригласили, и я приехал, то делаю это, не чтобы проиграть, а чтобы играть и победить. Но в то же время хорошо провести время, и не забирайте у меня это право.

Поймите, никто там не напивается в дюпель, чтобы на ногах не стоять. Люди могут позволить себе бокал вина или пару кружек пива, поверьте мне, это никак не влияет на твое физическое состояние. А болельщики начинают говорить: «Алкоголики, проиграли, потому что бухали». Какие-то пещерные взгляды есть еще у многих наших людей.

Люди после долгих сезонов приезжают из , в тоже несладко приходится, ребята в плей-офф играют, на травмах, потом сидят на сборах. Я бы предпочел, чтобы атмосфера была более расслабленная. Но болельщики постоянно что-то пишут, журналисты пишут, что кого-то в баре заметили… – сказал Брызгалов.

Илья Брызгалов: «Еда дешевая на всех ЧМ. Такое фуфло, что есть невозможно. В гостиницах просто помои»