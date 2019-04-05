Брызгалов об интересе к КХЛ в Америке: «У вас же нет подписки на чемпионат Китая по пинг-понгу, здесь такая же история»

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Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал тот факт, что КХЛ не приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

Ранее об остановке регулярного чемпионата-2019/20 объявила НХЛ.

 – Только КХЛ еще не закрылась. Если не закроется, думаете, интерес в Америке к нашей лиге возрастет или нет?

 – Большинство американцев и знать не знают об этой лиге. Профессионалы знают, а простой болельщик – нет. Здесь КХЛ даже не показывают, вы можете представить, чтобы на американском телевидении показывали матчи КХЛ?

Искать в интернете, покупать подписки люди не будут. У вас же нет подписки на чемпионат Китая по пинг-понгу, здесь такая же история.

Америка очень сконцентрирована на себе. То, что они не знают, где какие страны находятся, – это преувеличение, тут смотря с кем разговаривать. Но нюансы им совершенно не важны. Они знают, что существует Америка – величайшая страна на Земле.

 – Счастливое неведение, ты живешь, и тебе так нормально.

 – У них существует своя мечта, которой они живут. И им самое главное, чтобы она сбывалась.

Не как раньше – стать миллионером или что-то еще, а довольно простая мечта. Чтобы была возможность предоставить все необходимое своей семье, детям. Накормить, съездить на отдых, подписать на спорт, на кружки, появляться на детских соревнованиях, концертах.

Вот и все, им много не надо. Чтобы все было стабильно, чтобы дети росли здоровыми, а потом так же могли обеспечивать своих детей.

 – Чемпионат мира пока тоже не отменяют. Понятно, что Швейцария не хочет деньги терять, но имеет ли смысл в такой ситуации за него цепляться?

 – Никто не хочет деньги терять. Было бы идеально, чтобы все это уже закончилось и все вернулось, как было. Восстановились бы все технологические цепочки, начали заполняться арены, люди начали делать бизнес, рынки пошли вверх.

Но нужно сначала победить заразу. А во-первых, всем нужно успокоиться, перестать паниковать, а затем начинать с этим разбираться, – сказал Брызгалов.

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