Питер Лавиолетт: «Овечкин явно переключил передачу на матчи плей-офф. Он был очень заметен и эффективен»

Главный тренер поделился мнением об игре капитана команды в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Бостона» (3:2 ОТ, 1-0).

«Овечкин был вовлечен в игру с первой же смены. Он играл в силовой хоккей, контролировал шайбу, действовал комбинационно.

Он явно переключил передачу на матчи плей-офф и сегодня был очень заметен и эффективен», – сказал Лавиолетт.

Овечкин против «Бостона»: передача, 4 броска, 4 хита за 18:26

«Вашингтон» потерял еще одного вратаря, но забрал первый матч серии с «Бостоном». Овечкин – зверюга💪💪💪