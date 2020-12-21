Питер Лавиолетт: «Овечкин явно переключил передачу на матчи плей-офф. Он был очень заметен и эффективен»

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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре капитана команды Александра Овечкина в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Бостона» (3:2 ОТ, 1-0). 

«Овечкин был вовлечен в игру с первой же смены. Он играл в силовой хоккей, контролировал шайбу, действовал комбинационно.

Он явно переключил передачу на матчи плей-офф и сегодня был очень заметен и эффективен», – сказал Лавиолетт. 

Овечкин против «Бостона»: передача, 4 броска, 4 хита за 18:26

«Вашингтон» потерял еще одного вратаря, но забрал первый матч серии с «Бостоном». Овечкин – зверюга💪💪💪

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