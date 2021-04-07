СКА показал, как маскот Конь-Огонь привился от коронавируса в Ледовом

На домашней арене СКА продолжит работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса.

Петербургский клуб перед третьей игрой серии плей-офф против , которая прошла в Санкт-Петербурге 6 апреля, объявил, что все посетившие матч в Ледовом дворце смогут пройти вакцинацию.

Пункт будет работать и сегодня, в день четвертой игры. Все желающие могут как привиться первым компонентом вакцины Спутник V, так и пройти вакцинацию вторым компонентом.

СКА показал, как привился клубный маскот Конь-Огонь.

Матч СКА – ЦСКА начнется в 19:30 по московскому времени.

Фото: официальный твиттер СКА