СКА показал, как маскот Конь-Огонь привился от коронавируса в Ледовом

Теги СКА КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) коронавирус Здоровье Хоккей

На домашней арене СКА продолжит работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса.

Петербургский клуб перед третьей игрой серии плей-офф КХЛ против ЦСКА, которая прошла в Санкт-Петербурге 6 апреля, объявил, что все посетившие матч в Ледовом дворце смогут пройти вакцинацию.

Пункт будет работать и сегодня, в день четвертой игры. Все желающие могут как привиться первым компонентом вакцины Спутник V, так и пройти вакцинацию вторым компонентом.

СКА показал, как привился клубный маскот Конь-Огонь.

Матч СКА – ЦСКА начнется в 19:30 по московскому времени.

 

Фото: официальный твиттер СКА

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