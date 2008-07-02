НХЛ. Панарин попросил болельщиков выбрать ему игровой номер в «Рейнджерс»

Новичок «Рейнджерс» форвард выбирает игровой номер.

В инстаграме россиянин попросил болельщиков помочь ему с выбором.

Хоккеист предложил два варианта: 10-й и 27-й. На данный момент фанаты склоняются к 27-му номеру.

Напомним, что в «Коламбусе» Панарин играл под 9-м номером, а в «Чикаго» – под 72-м.

Фото: инстаграм Артемия Панарина

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