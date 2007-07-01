💰 НХЛ. 🐆 «Флорида» подписала Бобровского, 👮‍♂️ «Рейнджерс» – Панарина 🍞

Нападающий Артемий Панарин стал хоккеистом .

Клуб официально не объявил детали сделки, но инсайдер TSN Боб Маккензи сообщил, что с россиянином подписан 7-летний контракт с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год.

C 2017 года Панарин играл за «Коламбус». В прошлом сезоне он набрал 87 (28+59) очков в 79 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф отметился 11 (5+6) баллами в 10 играх.

Также определился новый клуб Сергея Бобровского – «Флорида» подтвердила подписание соглашения с голкипером. Контракт рассчитан на 7 лет и 10 млн долларов в год.

Бобровский выступал за «Коламбус» с 2013 года. В прошлом сезоне он провел 62 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков. В плей-офф сыграл 10 игр, пропуская в среднем 2,41 шайб и отражая 92,5% бросков.

Панарин раскрутил «Рейнджерс» почти на 12 млн в год, Бобровский – во «Флориде». Онлайн рынка свободных агентов НХЛ