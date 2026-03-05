Надворный о драке во время рукопожатий после матча «Амур» – «Нефтехимик»: «В КХЛ много хорошего хоккея, а обсуждается что-то несущественное. Об этой стычке я уже забыл»

Надворный о драке во время рукопожатий: об этой стычке я уже забыл.

Матвей Надворный высказался о драке после игры «Амур » – «Нефтехимик » (3:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Форвард «Нефтехимика» сцепился с Ярославом Лихачевым . Защитник «Амура» Виктор Балдаев вступился за партнера и уложил Надворного на лед. После этого игроки обеих команд начали стычку.

– Матвей, наряду с игроками «Амура» Лихачевым и Балдаевым вы стали героем дня – заварушка на рукопожатиях всячески обсуждается в Интернете. Удивлены?

– Знаете, я не самый большой фанат прессы, в ходе чемпионата стараюсь на нее не отвлекаться. Но сегодня ночью мы прилетели из Хабаровска во Владивосток – и друзья прислали мне много публикаций, кое-какие посмотрел.

– Ваша реакция?

– Удивление. У нас в КХЛ много хорошего хоккея, идет плотная борьба за плей-офф, но иногда отличные хоккейные эпизоды остаются в тени, а обсуждается что-то несущественное, раздутое на ровном месте. Мне кажется, и на этот раз так произошло.

Вообще об этой стычке я уже забыл. На финише чемпионата у нас – длинная серия гостевых матчей, запас в очках от девятого места в конференции не такой уж существенный. Поэтому сейчас вся концентрация – на нашей команде и гонке за плей-офф.

Так что готов говорить прежде всего о «Нефтехимике», – сказал Надворный.