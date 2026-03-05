  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Надворный о драке во время рукопожатий после матча «Амур» – «Нефтехимик»: «В КХЛ много хорошего хоккея, а обсуждается что-то несущественное. Об этой стычке я уже забыл»
0

Надворный о драке во время рукопожатий после матча «Амур» – «Нефтехимик»: «В КХЛ много хорошего хоккея, а обсуждается что-то несущественное. Об этой стычке я уже забыл»

Надворный о драке во время рукопожатий: об этой стычке я уже забыл.

Матвей Надворный высказался о драке после игры «Амур» – «Нефтехимик» (3:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Форвард «Нефтехимика» сцепился с Ярославом Лихачевым. Защитник «Амура» Виктор Балдаев вступился за партнера и уложил Надворного на лед. После этого игроки обеих команд начали стычку.

Матвей, наряду с игроками «Амура» Лихачевым и Балдаевым вы стали героем дня – заварушка на рукопожатиях всячески обсуждается в Интернете. Удивлены?

– Знаете, я не самый большой фанат прессы, в ходе чемпионата стараюсь на нее не отвлекаться. Но сегодня ночью мы прилетели из Хабаровска во Владивосток – и друзья прислали мне много публикаций, кое-какие посмотрел.

Ваша реакция?

– Удивление. У нас в КХЛ много хорошего хоккея, идет плотная борьба за плей-офф, но иногда отличные хоккейные эпизоды остаются в тени, а обсуждается что-то несущественное, раздутое на ровном месте. Мне кажется, и на этот раз так произошло.

Вообще об этой стычке я уже забыл. На финише чемпионата у нас – длинная серия гостевых матчей, запас в очках от девятого места в конференции не такой уж существенный. Поэтому сейчас вся концентрация – на нашей команде и гонке за плей-офф.

Так что готов говорить прежде всего о «Нефтехимике», – сказал Надворный. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Russia Hockey
logoМатвей Надворный
драки
logoАмур
logoНефтехимик
logoВиктор Балдаев
logoЯрослав Лихачев
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Воробьев о драке во время рукопожатий после матча «Амур» – «Нефтехимик»: «Хоккей – мужская игра, стычки всегда будут, не в теннис играем. Контактный вид спорта, особых проблем не вижу»
3 марта, 15:36
«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку
3 марта, 12:32Видео
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк поздравил с 8 марта: «Бог создал много чудес, но самое главное и красивое – наши женщины, без которых невозможно жить. Желаем, чтобы мужчины баловали вас как можно больше»
3 минуты назад
Кучеров сделал 4 ассиста в гостевой игре в 3-й раз за сезон. Рекорд у Гретцки – 4 таких матча за одну регулярку НХЛ
15 минут назад
«Вашингтон» работает над новым контрактом с Макмайклом. У 25-летнего форварда 8+23 за 60 матчей в этом сезоне (Даррен Дрегер)
29 минут назад
КХЛ. «Металлург» против «Трактора», «Спартак» в гостях у «Лады», «Торпедо» примет «Сочи»
32 минуты назад
Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: «Большая часть расходов на стороне китайских партнеров. Это фанаты хоккея, которые играют на любительском уровне»
55 минут назад
КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом», заявил Морозов: «Мало кто знает – когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они»
сегодня, 09:31
«Нью-Джерси» начал переговоры с Грицюком о новом контракте. У форварда 11+16 за 59 игр в дебютном сезоне
сегодня, 09:15
НХЛ. «Колорадо» примет «Миннесоту», «Питтсбург» сыграет с «Бостоном», «Баффало» против «Тампы», «Эдмонтон» в гостях у «Вегаса»
сегодня, 08:55
Кучеров с 0+4 и 100-м очком в сезоне стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Джек Хьюз с 3+1 и Слафковски с 2+1
сегодня, 08:22
«Торонто» проиграл 7 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 10 очков. Мэттьюс не забивает в 11 играх – 2-я из его худших серий без голов в карьере
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Мелош получит около 120 млн рублей от «Динамо» Минск за 3 года. В договоре предусмотрены бонусы (Михаил Зислис)
42 минуты назад
Артем Кудашов о советах отца: «Он фанатик хоккея, смотрит много матчей. Всегда может подсказать – по мелким деталям. Своих тренеров я никогда не сравниваю»
сегодня, 08:40
Слафковски набрал 52 очка в 62 играх в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У 1-го номера драфта-2022 2+1 в матче с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 08:15
Зуб сделал ассист в матче с «Сиэтлом». У него 21 очко и «+14» в 61 игре в сезоне
сегодня, 07:45
Никишин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 23 очка в 62 играх
сегодня, 07:20Видео
Грицюк набрал 0+1 с «Рейнджерс» – 3-й подряд матч с очками (2+2 на отрезке). Он также получил 4 минуты штрафа за стычку с Пярссиненом
сегодня, 07:10Видео
Свечников набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 55 очков в 63 играх в сезоне
сегодня, 06:58Видео
Василевский отразил 27 из 29 бросков «Торонто» и прервал серию из 3 поражений. У него 29 побед в 42 играх – 2-й результат в сезоне НХЛ
сегодня, 06:34
Сорокин отразил 30 из 31 броска «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Победа – 5-я в последних 6 играх
сегодня, 06:22
Марченко набрал 0+2 в матче с «Ютой». У него 54 очка в 56 играх в сезоне
сегодня, 05:40
Рекомендуем