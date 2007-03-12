Андре Петерссон: «Мы меньше ошибались. Это помогло «Авангарду» выиграть»

Нападающий Андре Петерссон ответил на вопросы после победы над (7:2, 1-1 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Это твой первый хет-трик за «Авангард». Что чувствуешь сейчас?

– Реабилитировались после вчерашнего поражения. Сегодня мы совершали меньше ошибок, смогли забросить достаточно много шайб.

Довольны игрой, ждем следующую.

– Чем отличалась сегодняшняя игра от предыдущей?

– Мы меньше ошибались. И по сравнению с прошлой игрой, и по сравнению с Уфой сегодня. Это и помогло нам выиграть.

– Как оцениваешь фактор игры вратарей в этой серии?

– Я думаю, Фурх сегодня очень хорошо сыграл. И мы старались ему помогать, сыграть уверенно и сплоченно.

– Как ощущаешь себя физически и психологически в игре с партнерами по звену?

– В плей-офф нужно делать то, что должен – выкладываться на максимум!

– Назови три фактора , которые помогут «Авангарду» победить в этой серии.

– Оборона, дисциплина, усердная работа, – заявил Петерссон.