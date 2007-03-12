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    Андре Петерссон: «Мы меньше ошибались. Это помогло «Авангарду» выиграть»

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Андре Петерссон Доминик Фурх

    Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон ответил на вопросы после победы над «Салаватом Юлаевым» (7:2, 1-1 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Это твой первый хет-трик за «Авангард». Что чувствуешь сейчас?

    – Реабилитировались после вчерашнего поражения. Сегодня мы совершали меньше ошибок, смогли забросить достаточно много шайб.

    Довольны игрой, ждем следующую.

    – Чем отличалась сегодняшняя игра от предыдущей?

    – Мы меньше ошибались. И по сравнению с прошлой игрой, и по сравнению с Уфой сегодня. Это и помогло нам выиграть.

    – Как оцениваешь фактор игры вратарей в этой серии?

    – Я думаю, Фурх сегодня очень хорошо сыграл. И мы старались ему помогать, сыграть уверенно и сплоченно.

    – Как ощущаешь себя физически и психологически в игре с партнерами по звену?

    – В плей-офф нужно делать то, что должен – выкладываться на максимум!

    – Назови три фактора , которые помогут «Авангарду» победить в этой серии.

    – Оборона, дисциплина, усердная работа, – заявил Петерссон.

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