Дмитрий Губерниев: «Почему бы «Трактору» не попробовать выиграть Кубок Гагарина с Ротенбергом? Амбиции Романа Борисовича такие, что он будет бороться за чемпионство с любой командой»

Губерниев: почему бы «Трактору» не выиграть Кубок Гагарина с Ротенбергом?.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что московское «Динамо» назначило на пост главного тренера Леонида Тамбиева , а не Романа Ротенберга .

«Назначение Тамбиева в «Динамо» вместо Ротенберга? Это выбор руководства клуба. Я считаю, что Роман Борисович справился бы на посту тренера «Динамо». Ротенберг вполне способен вывести клуб на ключевые рубежи. Видимо, он рассматривался, но акционеры предпочли Тамбиева. Ротенберг – молодец, он в состоянии работать в большой команде.

Слухи про «Трактор»? Челябинск – прекрасный город, который я очень люблю. Часто бываю там и в Златоусте. Амбиции Романа Борисовича такие, что он будет бороться за чемпионство с любой командой. Почему бы «Трактору» не попробовать выиграть Кубок Гагарина с Ротенбергом?» – сказал Губерниев.

