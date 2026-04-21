  • Дмитрий Губерниев: «Почему бы «Трактору» не попробовать выиграть Кубок Гагарина с Ротенбергом? Амбиции Романа Борисовича такие, что он будет бороться за чемпионство с любой командой»
Дмитрий Губерниев: «Почему бы «Трактору» не попробовать выиграть Кубок Гагарина с Ротенбергом? Амбиции Романа Борисовича такие, что он будет бороться за чемпионство с любой командой»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что московское «Динамо» назначило на пост главного тренера Леонида Тамбиева, а не Романа Ротенберга.

«Назначение Тамбиева в «Динамо» вместо Ротенберга? Это выбор руководства клуба. Я считаю, что Роман Борисович справился бы на посту тренера «Динамо». Ротенберг вполне способен вывести клуб на ключевые рубежи. Видимо, он рассматривался, но акционеры предпочли Тамбиева. Ротенберг – молодец, он в состоянии работать в большой команде.

Слухи про «Трактор»? Челябинск – прекрасный город, который я очень люблю. Часто бываю там и в Златоусте. Амбиции Романа Борисовича такие, что он будет бороться за чемпионство с любой командой. Почему бы «Трактору» не попробовать выиграть Кубок Гагарина с Ротенбергом?» – сказал Губерниев. 

Кандидатуру Ротенберга рассматривают «Трактор» и минское «Динамо» (Артур Хайруллин)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Дмитрий Вылизович Губерниев
Ответ Костя Кот
Дмитрий Вылизович Губерниев
да, так лизать ещё уметь надо, браво!!!!
Ответ Костя Кот
Дмитрий Вылизович Губерниев
ну куда-нибудь да пристроит Борисыча!
Пока амбиции Романа Борисовича такие, что он кубок первого канала с трудом выигрывает. И то не всегда
Ответ Bartez1986
Пока амбиции Романа Борисовича такие, что он кубок первого канала с трудом выигрывает. И то не всегда
Всегда быть в тройке призеров такого мощного турнира тоже выдающийся результат.
Ответ Bartez1986
Пока амбиции Романа Борисовича такие, что он кубок первого канала с трудом выигрывает. И то не всегда
Не, с амбициями-то порядок, тренер века
Возможности бездарности с амбициями не коррелируют просто
Я думаю, Ротенберг бы и сборную России по биатлону мог бы возглавить.
Ответ Андрей Шилков
Я думаю, Ротенберг бы и сборную России по биатлону мог бы возглавить.
Да даже по синхронному плаванию. Причем одновременно с тяжелой атлетикой.
Ответ Андрей Шилков
Я думаю, Ротенберг бы и сборную России по биатлону мог бы возглавить.
На пару с губерниевым, два балабола.
Когда все клубы КХЛ назначат тренеров, то Губер начнёт говорить что звание чемпионов России разыгрывают в ВХЛ, и было бы не плохо если кто-то станет чемпионом под руководством Ротенберга
Ответ Владимир Чехов
Когда все клубы КХЛ назначат тренеров, то Губер начнёт говорить что звание чемпионов России разыгрывают в ВХЛ, и было бы не плохо если кто-то станет чемпионом под руководством Ротенберга
ну вот зачем ты ему подсказываешь?
План надежен , как албанские часы.
Ответ fomin
План надежен , как албанские часы.
как будильник
то сначала в Динамо сватоли РоРо то теперь в Челябинск пытаются засунуть его, если в Челябинск не прокатит то в Минск? бросьте уже пихать в топ клубы, если уже и хочется ему доказать что-то то пусть возьмёт Ладу и покажет, что зря на него бочки с говном обливают
Ответ Савченко Андрей
то сначала в Динамо сватоли РоРо то теперь в Челябинск пытаются засунуть его, если в Челябинск не прокатит то в Минск? бросьте уже пихать в топ клубы, если уже и хочется ему доказать что-то то пусть возьмёт Ладу и покажет, что зря на него бочки с говном обливают
я понимаю что продукция автоваза нанесла многим жителям страны серьезные травмы (в том числе психологические), но видит бог, это даже для тольятти слишком суровая кара!
Ответ Даня Чебыкин
я понимаю что продукция автоваза нанесла многим жителям страны серьезные травмы (в том числе психологические), но видит бог, это даже для тольятти слишком суровая кара!
а почему нет, в кхл нет прям хорошей конкуренции на Западе, на востоке хорошая конкуренции почему бы РоРо не сделать из слабой команды в сильную команду, меньше говна полетит в его сторону ( но все равно лететь будет) но сделает хоть какой-то интерес к Западной конференции
А почему бы тебе,губошлёп,не попробовать работать клоуном в цирке на пару с твоим любимым РТР ом?Получился бы легендарный дуэт 🤡-ов
а почему бы самому Губе не возглавить Челябинский ТРАКТОР!!!!
Ответ мик джагер
а почему бы самому Губе не возглавить Челябинский ТРАКТОР!!!!
Упаси боже. Это дерево вообще надо убрать от спорта
Губа. Если ты занимался спортом, как ты говоришь, греблей, то ты как никто должен знать всë о роли тренера в команде. И то, чем он должен быть. Беспрекословным авторитетом, спортсменом, наставником. Сейчас ты топишь за папенькиного пирожочка, за бабки, за продажность. Чмо ты.
Да ты не майонез!!! Ты - вазелин!!!
Фьоре – удивительный легионер «Авангарда»! Полюбил борщ и баню, хочет получить российский паспорт
14 минут назадСпецпроект
Мичков поучаствовал в решающей атаке «Филадельфии» в серии с «Питтсбургом», сделав передачу. Форвард сыграл 17:26 в 6-м матче, вернувшись в состав после пропуска прошлой игры
34 минуты назадВидео
«Филадельфия» вышла во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые с 2020 года и сыграет с «Каролиной»
49 минут назад
«Филадельфия» прошла «Питтсбург» со счетом 4-2 в серии – победа 1:0 в 6-м матче. Йорк забил на 18-й минуте овертайма, Владарж отбил 42 броска
59 минут назадВидео
Кубок Стэнли. «Вегас» против «Юты», «Филадельфия» обыграла «Питтсбург», «Тампа» проиграла «Монреалю»
сегодня, 02:55Live
Демидов не набрал очки в 4-м матче подряд против «Тампы». Форвард «Монреаля» сыграл 11:07 в 5-й игре серии
сегодня, 02:20
Кучеров впервые остался без очков в серии с «Монреалем» – в 5-м матче. Форвард «Тампы» бросил 8 раз за 21:44 на льду
сегодня, 02:10
«Монреаль» повел 3-2 в серии с «Тампой», выиграв в гостях в 5-м матче. Добеш отразил 38 из 40 бросков
сегодня, 01:55
Тест на 600 вопросов, прыжки с парашютом и сурдокамера. Что нужно сделать хоккеисту, чтобы стать космонавтом?
вчера, 22:30Спецпроект
Третьяк о «Везина Трофи»: «Василевский играет больше «фулл баттерфляй». У Сорокина защита послабее, чем в «Тампе», если он не тащит, «Айлендерс» не выигрывает. Оба достойны быть лучшими»
вчера, 21:52
У Чинахова ни одного очка при «-4» в 6 матчах серии с «Филадельфией». Форвард «Питтсбурга» нанес 3 броска в 6-й игре
6 минут назад
Малкин не набрал очки в трех матчах подряд против «Филадельфии». У форварда «Питтсбурга» 3 балла в 6 играх серии
19 минут назад
Василевский пропустил 3 шайбы от «Монреаля» в 5-м матче, отразив 21 из 24 бросков. У вратаря «Тампы» 88% отраженных бросков в плей-офф
сегодня, 02:35
Хмелевски о 4:1 с «Металлургом»: «У «Ак Барса» просто начало хорошее было, четвертое звено решило. Совпадения бывают у суеверных, мы просто делаем свою работу»
вчера, 21:36
Пустозеров о 4:1 с «Металлургом»: «Ак Барс» может играть четырьмя звеньями, это здорово. У Кателевского отличный бросок, он может забивать много»
вчера, 21:06
Швеция сыграет с Чехией в полуфинале ЮЧМ-2026, Словакия – с Латвией
вчера, 20:47
Гатиятулин из «Ак Барса» одержал 300-ю победу в КХЛ и стал 10-м тренером, которому это удалось
вчера, 20:34
Кателевский о 4:1 с «Металлургом» и дубле: «Ничего такого, партнеры вывели на такие позиции. «Ак Барс» хорошо подготовился, разобрал соперника»
вчера, 20:10
У Пресса 9 (5+4) очков в 13 матчах плей-офф. Защитник «Металлурга» забил «Ак Барсу» в 3-м матче полуфинала
вчера, 17:52
Сын Рагулина хочет снять фильм про отца: «Есть наметки интересного сценария. Три мальчика, родившиеся 5 мая 1941 года, которые потом стали мастерами спорта»
вчера, 17:41
