Василевский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Сорокин – 2-й, Томпсон – 3-й
Василевский и Сорокин – главные фавориты на «Везина Трофи» по версии The Athletic.
The Atheltic определил главных претендентов на завоевание «Везина Трофи».
Сайт провел опрос среди 30 своих журналистов. По его итогам список попали четыре вратаря НХЛ. Рейтинг выглядит так:
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 63,3% голосов;
2. Илья Сорокин («Айлендерс») – 20%;
3. Логан Томпсон («Вашингтон») – 13,3%;
4. Джереми Сваймен («Бостон») – 3,3%.
Приз вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Оба заслужили, но на данный момент Везину снова заберёт Андрей, как ни крути.
а на эти жалкие процентишки смотреть противно.
23:31 Василевский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Сорокин – 2-й, Томпсон – 3-й
09:14 Василевский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ. Сорокин – 2-й, Сваймен – 3-й, Томпсон – 5-й, Шестеркин – 7-й
20:43 Василевский – главный претендент на «Везина Трофи», Сорокин и Томпсон – в тройке (ESPN)
14:59 Сорокин – фаворит в борьбе за «Везина Трофи» по версии The Score. Василевский – 2-й, Томпсон – 3-й
22:24 Василевский и Сорокин – главные фавориты на «Везину Трофи» у букмекеров. Шестеркин в 2022-м – последний россиянин, выигравший приз
18:42 Василевский – главный претендент на «Везину» по версии NHL.com, Сорокин – 2-й, Томпсон – 3-й, Гибсон – 4-й, Шестеркин – 9-й
18:47 Василевский – главный претендент на «Везину» по версии The Hockey News. Сорокин – 2-й, Томпсон – 3-й, Уэджвуд – 4-й, Веймелка – 5-й