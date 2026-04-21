Василевский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Сорокин – 2-й, Томпсон – 3-й

The Atheltic определил главных претендентов на завоевание «Везина Трофи». Сайт провел опрос среди 30 своих журналистов. По его итогам список попали четыре вратаря НХЛ. Рейтинг выглядит так: 1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй ») – 63,3% голосов; 2. Илья Сорокин («Айлендерс ») – 20%; 3. Логан Томпсон («Вашингтон ») – 13,3%; 4. Джереми Сваймен («Бостон») – 3,3%. Приз вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.