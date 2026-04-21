  • Василевский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Сорокин – 2-й, Томпсон – 3-й
Василевский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Сорокин – 2-й, Томпсон – 3-й

The Atheltic определил главных претендентов на завоевание «Везина Трофи». 

Сайт провел опрос среди 30 своих журналистов. По его итогам список попали четыре вратаря НХЛ. Рейтинг выглядит так:

1. Андрей ВасилевскийТампа-Бэй») – 63,3% голосов;

2. Илья СорокинАйлендерс») – 20%;

3. Логан Томпсон («Вашингтон») – 13,3%;

4. Джереми Сваймен («Бостон») – 3,3%.

Приз вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
10 комментариев
Эх, как приятно видеть двух отечественных вратарей на первых двух местах.
Оба заслужили, но на данный момент Везину снова заберёт Андрей, как ни крути.
Оба заслужили, но на данный момент Везину снова заберёт Андрей, как ни крури.
Если бы Айлендерс зашли в плов, шансы Сорокина котировались бы выше кмк. Илья тоже был хорош.
Ох не на Везину он, как и вся команда, в этом году нацелился... а в остальном - хороший сезон провёл, ждём чудес в ПО. 🤞
Почему у всех такие плохие проценты?
Почему у всех такие плохие проценты?
если бы вциом опрос проводил, у всех бы по 146% было)
а на эти жалкие процентишки смотреть противно.
Атлетик никаких призеров не выбирает)))
