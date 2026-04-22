  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
1

Плющев о Ковальчуке в «Шанхае»: «Не знаю его концепцию, но, думаю, он не хочет болтаться внизу таблицы. Характер Ильи всегда говорил о том, что он лидер по всем показателям»

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Владимир Плющев высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост главного тренера «Шанхай Дрэгонс».

«Ковальчук – не последний человек в хоккее. Он знает достаточно многое. Если его эта работа устроит и ему будет это интересно, то, наверное, принесет пользу клубу. Он знает хоккей. Илья всегда был ярким нападающим, поэтому думаю, что он будет выстраивать команду в этом плане. Флаг ему в руки! 

Когда приходят новые люди, то всегда стоит ждать чего-то нового. Я пока не знаю, с какой концепцией Илья приходит, но думаю, что он не хочет болтаться внизу турнирной таблицы. Насколько я его знаю, его характер всегда говорил о том, что он лидер по всем показателям. Причем во что бы он ни играл – в хоккей, настольный теннис, футбол, волейбол и так далее.

Ковальчук всегда был заточен только на победу. Поэтому будем надеяться, что «Шанхай» в новом сезоне не будет статистом, а станет командой, которая на протяжении всего сезона будет показывать добротный хоккей. А не только пару месяцев на старте сезона», – сказал Плющев. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5639 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoКХЛ
logoИлья Ковальчук
logoШанхай Дрэгонс
logoВладимир Плющев
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кабинетный лидер ? Илюша может лучше на тренерский мостик ?
