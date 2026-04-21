Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic. Кучеров – 2-й, Макдэвид – 3-й

Маккиннон – фаворит «Харт Трофи» по версии The Athletic.

The Athletic представил тройку главных претендентов на завоевание «Харт Трофи».

Рейтинг был составлен по итогам опроса, в котором приняли участие 30 журналистов издания. Топ-3 фаворитов выглядит так:

1. Нэтан Маккиннон («Колорадо ») – 43,3% голосов;

2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй ») – 33,3%;

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон ») – 23,3%.

Приз вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Обладателя награды определяют члены Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).