  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic. Кучеров – 2-й, Макдэвид – 3-й
0

Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic. Кучеров – 2-й, Макдэвид – 3-й

Маккиннон – фаворит «Харт Трофи» по версии The Athletic.

The Athletic представил тройку главных претендентов на завоевание «Харт Трофи». 

Рейтинг был составлен по итогам опроса, в котором приняли участие 30 журналистов издания. Топ-3 фаворитов выглядит так:

1. Нэтан МаккиннонКолорадо») – 43,3% голосов;

2. Никита КучеровТампа-Бэй») – 33,3%;

3. Коннор МакдэвидЭдмонтон») – 23,3%.

Приз вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Обладателя награды определяют члены Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).

Когда Овечкин завершит карьеру?15377 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
рейтинги
logoТампа-Бэй
logoКолорадо
logoНХЛ
logoНэтан Маккиннон
logoНикита Кучеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем