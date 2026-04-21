  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Крикунов о назначении Ковальчука в «Шанхай»: «Не знаю, поможет ли это клубу. Не страшно, что у Ильи мало опыта. Чего ему опыт, если он всю жизнь в хоккее? Он другой жизни не знает»
Крикунов о назначении Ковальчука в «Шанхай»: «Не знаю, поможет ли это клубу. Не страшно, что у Ильи мало опыта. Чего ему опыт, если он всю жизнь в хоккее? Он другой жизни не знает»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхай Дрэгонс».

«Не знаю, поможет ли это клубу. Если они серьезно займутся командой, тогда что-то будет. Им надо, чтобы руководство относилось к клубу не как к дорогой игрушке, а как к команде, которая будет бороться за Кубок. Только тогда будет все хорошо.

Ковальчук будет не тем президентом, который деньги платит. Есть же настоящий президент, а есть назначенный на такую должность, как Ковальчук. По нынешним временам не страшно, что у Ковальчука мало опыта. Как быстро ставят, так быстро и убирают. А чего ему опыт, если он всю жизнь в хоккее? Он другой жизни не знает. Хватит ему опыта», – сказал Крикунов. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?4956 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoИлья Ковальчук
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoВладимир Крикунов
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
По нынешним временам не страшно, что у слесаря Виталия мало опыта в проектировании зданий. А чего ему опыт, если он всю жизнь на стройке? Он другой жизни не знает. Хватит ему опыта»
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем