Крикунов о назначении Ковальчука в «Шанхай»: «Не знаю, поможет ли это клубу. Не страшно, что у Ильи мало опыта. Чего ему опыт, если он всю жизнь в хоккее? Он другой жизни не знает»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхай Дрэгонс».
«Не знаю, поможет ли это клубу. Если они серьезно займутся командой, тогда что-то будет. Им надо, чтобы руководство относилось к клубу не как к дорогой игрушке, а как к команде, которая будет бороться за Кубок. Только тогда будет все хорошо.
Ковальчук будет не тем президентом, который деньги платит. Есть же настоящий президент, а есть назначенный на такую должность, как Ковальчук. По нынешним временам не страшно, что у Ковальчука мало опыта. Как быстро ставят, так быстро и убирают. А чего ему опыт, если он всю жизнь в хоккее? Он другой жизни не знает. Хватит ему опыта», – сказал Крикунов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
По нынешним временам не страшно, что у слесаря Виталия мало опыта в проектировании зданий. А чего ему опыт, если он всю жизнь на стройке? Он другой жизни не знает. Хватит ему опыта»
