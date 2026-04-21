Косолапов заработает 55 млн рублей за два года по новому контракту с «Сибирью» (Metaratings)

Антон Косолапов заработает более 50 млн рублей за два года в «Сибири».

Стала известна зарплата Антона Косолапова по новому контракту с «Сибирью».

Сегодня новосибирский клуб объявил о продлении соглашения с 24-летним нападающим на два года.

По информации Metaratings.ru, за весь срок контракта хоккеист заработает около 55 миллионов рублей.

Косолапов перешел в «Сибирь » из «Торпедо» в ноябре 2025 года, став частью обмена Владимира Ткачева. С того момента форвард набрал 38 (17+21) очков при полезности «плюс 7» в 37 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за «Сибирь».

В плей-офф в его активе 2 (1+1) балла при полезности «минус 2» в 5 играх.