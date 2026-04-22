Владимир Крикунов: «Хочется еще несколько лет наблюдать за Овечкиным. Будет красиво, если он вернется в «Динамо» и выиграет Кубок Гагарина»

Крикунов: будет красиво, если Овечкин вернется в «Динамо» и выиграет Кубок Гагарина.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос о возможном возвращении Александра Овечкина в «Динамо ».

«Хочется еще несколько лет наблюдать за Овечкиным, он находится в отличной форме, несмотря на возраст.

Конечно, будет красиво, если он вернется в «Динамо» и выиграет Кубок Гагарина . Это будет красивая история, думаю, все болельщики согласятся со мной в этом», – сказал Крикунов.