Владимир Крикунов: «Хочется еще несколько лет наблюдать за Овечкиным. Будет красиво, если он вернется в «Динамо» и выиграет Кубок Гагарина»
Крикунов: будет красиво, если Овечкин вернется в «Динамо» и выиграет Кубок Гагарина.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос о возможном возвращении Александра Овечкина в «Динамо».
«Хочется еще несколько лет наблюдать за Овечкиным, он находится в отличной форме, несмотря на возраст.
Конечно, будет красиво, если он вернется в «Динамо» и выиграет Кубок Гагарина. Это будет красивая история, думаю, все болельщики согласятся со мной в этом», – сказал Крикунов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: LiveResult
