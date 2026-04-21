Агент Бабаев: «Кузнецов заинтересован в том, чтобы остаться в «Салавате», но пока никаких разговоров на этот счет нет. История на паузе. Ждите»

Агент: Кузнецов заинтересован в том, чтобы остаться в «Салавате».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , ответил на вопрос о том, хочет ли форвард остаться в «Салавате Юлаеве ».

– Заинтересован ли Кузнецов остаться в «Салавате»? В клубе этого хотят.

– Евгений заинтересован, но пока никаких разговоров на этот счет нет. Предварительный разговор был, но пока на паузе история. Ждите, – сказал Бабаев.

Козлов хотел бы, чтобы Кузнецов остался в «Салавате»: «Он усилил команду. Даже если не забивал, то придавал уверенности. Все зависит от мнения Евгения – что он хочет»