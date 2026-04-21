17

Агент Бабаев: «Кузнецов заинтересован в том, чтобы остаться в «Салавате», но пока никаких разговоров на этот счет нет. История на паузе. Ждите»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, ответил на вопрос о том, хочет ли форвард остаться в «Салавате Юлаеве». 

– Заинтересован ли Кузнецов остаться в «Салавате»? В клубе этого хотят.

– Евгений заинтересован, но пока никаких разговоров на этот счет нет. Предварительный разговор был, но пока на паузе история. Ждите, – сказал Бабаев. 

Козлов хотел бы, чтобы Кузнецов остался в «Салавате»: «Он усилил команду. Даже если не забивал, то придавал уверенности. Все зависит от мнения Евгения – что он хочет»

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Нужно сказать что Кузнецов возможно уедет в НХЛ.
Ответ wxvnpc5psr
Ну, если даже Бабай молчит об НХЛ, то либо подпишется в Салавате, либо поедет в автобусе по ВХЛ... есть у него такой план ;)
Ответ Олег В.
А зачем Кузе ВХЛ, если там денег меньше, чем в Салавате? Вообще, странная история, не удивлюсь, если он параллельно с условными Драконами переговоры ведет и ждет, что те значительно больше предложат
Гнать его надо из Уфы , ничего хорошего он не сделает . Только вечные травмы будут у него
Ответ Вадим Пашаев
Я тоже так считаю, одну игру играет, две - три пропускает и тау практически постоянно
Хватит наверно агенту Бабаеву про его клиента Кузнецова вопросы задавать -в прошлое межсезонье всё " пургу " гнал и вот опять !
не велика будет потеря не надежный товарищ
другие клубы за Е Кузнецовым не заинтересованы ? ,тепер он как Панин до 40 лет будет числится .
Ждём предложения от НХЛ?
Походу артист закончил здесь гастроли, далее ДВ, возможно
Кроме клуба Салават у Кузнецова нет больше вариантов ???
Правильно , надо подождать . Вдруг Рейнджерс перебьет предложение
Следующий во вращении Кузи вокруг Челябинска, по идее – Екатеринбург
