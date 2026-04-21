Кожевников про Ротенберга в «Тракторе»: «Дай Бог, чтобы его назначили. Это живой человек, с ним будет интереснее. Он будет привлекать внимание болельщиков. Такие люди нужны»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера «Трактора».
Ранее сообщалось, что клуб из Челябинска и минское «Динамо» рассматривают кандидатуру 45-летнего специалиста.
«Роман Ротенберг – живой человек, с ним будет интереснее. Он будет привлекать внимание болельщиков. Такие люди нужны. Правда, пока это только разговоры. Дай Бог, чтобы его назначили. Он очень хочет и готов быть тренером. Посмотрим, что будет дальше. Говорили о московском «Динамо», но не случилось.
Что касается минского «Динамо», думаю, Дмитрий Квартальнов останется. Он там прижился, есть результат. Дай Бог, чтобы он там остался», – сказал Кожевников.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Сотрется же скоро , как закусывать то будете
Не трогай "Танкоград" Йозе.
Команде и так нужна перезагрузка, а он затянет её в пучину безумия и краха.
Выбирают ему команды как игрушки в "Детском мире".
Человеку не место в хоккейной среде.
Не помню, чтобы хоть одного действительно настоящего тренера так восхволяли.
А тут простое кумовство и очковтирательство.
Блин, хороший ведь хоккеист был, олимпийский чемпион. И надо же так просрать своё славное спортивное прошлое подхалимажем на грани маразма...
Впрочем, это уже не на грани, а за гранью. Стыд и позор.
В следующем сезоне 146% куда-нибудь назначат🤬
Бредятина какая то.
Как на трезвую голову можно вообще подумать о нём в Тракторе?