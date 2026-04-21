Кожевников про Ротенберга в «Тракторе»: «Дай Бог, чтобы его назначили. Это живой человек, с ним будет интереснее. Он будет привлекать внимание болельщиков. Такие люди нужны»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера «Трактора». 

Ранее сообщалось, что клуб из Челябинска и минское «Динамо» рассматривают кандидатуру 45-летнего специалиста. 

«Роман Ротенберг – живой человек, с ним будет интереснее. Он будет привлекать внимание болельщиков. Такие люди нужны. Правда, пока это только разговоры. Дай Бог, чтобы его назначили. Он очень хочет и готов быть тренером. Посмотрим, что будет дальше. Говорили о московском «Динамо», но не случилось.

Что касается минского «Динамо», думаю, Дмитрий Квартальнов останется. Он там прижился, есть результат. Дай Бог, чтобы он там остался», – сказал Кожевников.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Александр прекратите пожалуйста, ну пожалейте же свой язык
Сотрется же скоро , как закусывать то будете
дочке то после госдумы надо зарабатывать, газмедиа 16 сезон универа запустит
Завтра Крикунов выскажется по этому поводу. Потом Якушев, Михайлов....
Вот что, а новости связанные с Трактором и мистером "самолётные ноги" не ожидал увидеть.
Не трогай "Танкоград" Йозе.
Команде и так нужна перезагрузка, а он затянет её в пучину безумия и краха.
Выбирают ему команды как игрушки в "Детском мире".
Человеку не место в хоккейной среде.
Не помню, чтобы хоть одного действительно настоящего тренера так восхволяли.
А тут простое кумовство и очковтирательство.
Очколизательство
Не переживайте, Танкоград не примет этого тренера 😀 да он и сам туда не поедет
Кожевников...
Блин, хороший ведь хоккеист был, олимпийский чемпион. И надо же так просрать своё славное спортивное прошлое подхалимажем на грани маразма...
Впрочем, это уже не на грани, а за гранью. Стыд и позор.
Ни он один..ни он один..Наши все (за очень редким исключением) ветераны ради материальных ценностей вылизывают одно место. У кого совесть есть-те молчат(боятся), кто давно ее продал-..
Как же можно было так низко пасть…
Ну что ж вы так, времена сейчас сложные, а так вдруг в будущем зачтется
Пришлось целого Кожевникова выводить из запоя после неудачи с назначением Ромки в Динамо!
В Минское Динамо или Трактор!)))))) Да даже в Пинское Динамо нельзя таким. Уровень Ёзи - это виртуальные команды, купите ему хороший комп и пусть играет в генерального менеджера хоть до седой жопы.
Достали уже с этими Ротенбергом. Носятся с ним как с пустой торбой. Будто это главная проблема российского хоккея! Всё пристроить мальчика не могут... Бред...
Началась информационная компания о «нужности» этого клоуна в КХЛ.
В следующем сезоне 146% куда-нибудь назначат🤬
К новому году уже будет тренером
Какой Ротенберг в Че? Каких болельщиков он будет привлекать?
Бредятина какая то.
Как на трезвую голову можно вообще подумать о нём в Тракторе?
