Кожевников про Ротенберга в «Тракторе»: «Дай Бог, чтобы его назначили. Это живой человек, с ним будет интереснее. Он будет привлекать внимание болельщиков. Такие люди нужны»

Кожевников: дай Бог, чтобы Ротенберга назначили в «Трактор», такие люди нужны.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера «Трактора ».

Ранее сообщалось , что клуб из Челябинска и минское «Динамо » рассматривают кандидатуру 45-летнего специалиста.

«Роман Ротенберг – живой человек, с ним будет интереснее. Он будет привлекать внимание болельщиков. Такие люди нужны. Правда, пока это только разговоры. Дай Бог, чтобы его назначили. Он очень хочет и готов быть тренером. Посмотрим, что будет дальше. Говорили о московском «Динамо», но не случилось.

Что касается минского «Динамо», думаю, Дмитрий Квартальнов останется. Он там прижился, есть результат. Дай Бог, чтобы он там остался», – сказал Кожевников.