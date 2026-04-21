Никита Серебряков: «Впечатлил Рашевский – очень сильный бросок. В каждый вкладывается так, будто он у него последний в жизни. Частенько на него ругаюсь на раскатках»

Серебряков: Рашевский в каждый бросок вкладывается, как в последний в жизни.

Вратарь «Авангарда » Никита Серебряков в блоге на Спортсе’’ высказался об изменениях, которые команда претерпела в этом сезоне.

«В этом сезоне команду пополнило много атакующих игроков. Но система осталась той же, лишь некоторые нюансы поменялись. Наш тренер Ги Буше даже показывал видео с фрагментами предыдущего сезона. Оттуда брал наглядные примеры. В общей сложности к нам пришло больше 10 игроков, и нужно было интегрировать их в наш стиль. Ну и мы, игравшие в прошлом году, помогали – объясняли, подсказывали, чтобы новички быстрее влились. Это сложно, потому что у Ги достаточно специфичный хоккей, особенно для русских игроков.

Вот у нас с детства защитников учат больше обороняться. Если защитник – то защищаешь. А у Буше игроки обороны могут подключаться к атаке, даже быть в нападении при возврате. Это и непривычно. Если при возврате защитник – четвертый догоняющий, то он остается на позиции нападающего до того момента, пока шайба не вышла из зоны. По атаке также много нюансов. У Ги много вещей, которых мы до этого никогда не слышали. Многие тяжело переваривали, так как с детства играли одним способом, а теперь переучиваются.

С первых дней было приятно находиться в обновленной команде. Чувствовалось, что собрался мастеровитый состав. Каждый день было интересно работать с ребятами – проверять собственные скиллы на их уровне.

Из новичков впечатлил Димка Рашевский – ооочень сильный бросок. В каждый вкладывается так, будто он у него последний в жизни. Я частенько на него ругаюсь, потому что он даже на предыгровых раскатках всаживает каждую шайбу – около головы пролетает.

В этом сезоне тренерский штаб пополнил еще и Рафаэль Рише . Команда приняла его хорошо. Молодой специалист, достаточно интересный. С ребятами быстро нашел общий язык. Даже собрания нам проводил. Хотя необычно первое время было работать практически со своим ровесником. Но это нормально – в том же футболе много тренеров, которые не имели профессиональной карьеры или мало играли. Главное, что есть специалисты, которые получают от хоккея удовольствие и хотят прогрессировать.

В апреле 2025-го я продлил контракт с «Авангардом» до 2030 года. В Омске меня все устраивает. С женой буквально минут пять думали. Зачем искать что-то другое, если все условия есть? Уже было соглашение, по которому я играл бы до 2027-го. А тут еще дают на три с повышением. Не было смысла отказываться. Да, кого-то смутила ситуация с Владимиром Ткачевым, но точно так же можно однолетний или двухлетний контракт расторгнуть», – написал Серебряков.

