Алексей Морозов: «Желаю Ковальчуку полностью реализовать себя на посту президента «Шанхая». Он понимает хоккей от и до, богатая карьера игрока поможет ему»

Морозов: желаю Ковальчуку полностью реализовать себя на посту президента «Шанхая».

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхай Дрэгонс ».

«Поздравляю Илью Ковальчука с назначением на пост президента «Шанхайских Драконов». Илья многого добился в хоккее как игрок и понимает наш вид спорта от и до – побеждал на Олимпийских играх, чемпионате мира и в Кубке Гагарина. Богатая карьера и опыт работы генменеджером сборной России на Олимпиаде 2022 года точно помогут Ковальчуку на его новой должности.

Впереди у него много работы: формирование состава на новый сезон, подготовка к переезду клуба и другие важные цели. Это важный проект для КХЛ с точки зрения международного развития. Желаю ему полностью реализовать себя на посту президента «Драконов» и достичь вместе с ним серьезных результатов», – сказал Морозов.