  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
3

Алексей Морозов: «Желаю Ковальчуку полностью реализовать себя на посту президента «Шанхая». Он понимает хоккей от и до, богатая карьера игрока поможет ему»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхай Дрэгонс».

«Поздравляю Илью Ковальчука с назначением на пост президента «Шанхайских Драконов». Илья многого добился в хоккее как игрок и понимает наш вид спорта от и до – побеждал на Олимпийских играх, чемпионате мира и в Кубке Гагарина. Богатая карьера и опыт работы генменеджером сборной России на Олимпиаде 2022 года точно помогут Ковальчуку на его новой должности.

Впереди у него много работы: формирование состава на новый сезон, подготовка к переезду клуба и другие важные цели. Это важный проект для КХЛ с точки зрения международного развития. Желаю ему полностью реализовать себя на посту президента «Драконов» и достичь вместе с ним серьезных результатов», – сказал Морозов. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?3224 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
logoКХЛ
logoИлья Ковальчук
logoШанхай Дрэгонс
logoАлексей Морозов
ТАСС
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А почему богатая карьера игрока не позволяет самому Морозову реализовать себя на посту президента КХЛ?
Ответ agentkuper
Чем он себя не реализовал?
Дак всё таки Президент или Главный тренер?!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем