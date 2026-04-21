  • Кожевников про Тамбиева в «Динамо»: «Он очень обидчивый – жаловался, что у него нет возможностей. Удивительно, что не Ротенберга назначили. Это было бы интереснее»
Кожевников: удивительно, что «Динамо» назначило не Ротенберга.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо».

«Посмотрим, что будет. Он пока ничего не показал, были только разговоры. Критиковали его за слова. Он же жаловался, что у него нет игроков, возможностей. Вот возможности появились. Очень обидчивый, постоянно на кого-то обижался. Он же вообще величайший. Посмотрим здесь на его амбиции. Вообще у него все замечательно, если он теперь тренер «Динамо». Жаловаться умеет, посмотрим, как будет тренировать. От этого будем делать выводы. 

Решает клуб, кого назначать тренером. Удивительно, что не Романа Ротенберга назначили. Хотя писали, что уже на 99% он будет тренером «Динамо». Это было бы интереснее», – сказал Кожевников.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
logoЛеонид Тамбиев
logoДинамо Москва
logoРоман Ротенберг
Ооо, кто объявился)
Йозе видимо тоже на "чекушку" закинул кэша за лизоблюдство.
Какое же неуважение к Тамбиеву, мерзость.
А Вротен что показал? Посмотрел 800 матчей НХЛ? Менял вратарей каждый период? Нёс чушь на пресс конференциях? Обижался на журналистов за неудобные вопросы?! Он даже не тренер, просто в своём высокомерии и пустых амбициях так решил, благодаря папане.
Проходимец и не более.
Ответ Maksmen1995
Очень хорошая характеристика.
Ответ Maksmen1995
👍👍👍
Сынка спустил своих ручных барбосов.
С козырей зашел
Можно уже Динамо оставить в покое? Нам собственного руководства хватает, спасибо. Других неадекватов не нужно
Хочу вас искренне поздравить. Можно сказать прошли по краешку)))
Мы вас поздравляем с серьезным подходом к перестройке клуба.. назначение Тамбиева и Бабенко это плюс..
Если бы Ромка работал в Адмирале, он бы со своими самолётными ногами, ныл бы каждый день, он и в СКА на всё жаловался, судьи, лёд,шрам на всю жизнь.
Какой-то желчно-лизоблюдский высер
Ну вот Кожевников лизнул... не стыдно ли это на старости!?
Ни он первый, ни он последний. Сегодня первым был Губерниев. Остальные тоже скоро подтянутся)))
Деньги не пахнут, язык не отсохнет:))))
Господи какое лизоблюдство ….
Говорят, что Йозе требовал себе зарплату в 165 млн. в год. Сказал, что не может величайший тренер современности (кавалер двух орденов) получать меньше «унылого»
Какое счастье, что не вляпались в р-р! Если бы, даже, никого не назначили, было бы лучше, чем с этим...
