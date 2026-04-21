Кожевников про Тамбиева в «Динамо»: «Он очень обидчивый – жаловался, что у него нет возможностей. Удивительно, что не Ротенберга назначили. Это было бы интереснее»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо».
«Посмотрим, что будет. Он пока ничего не показал, были только разговоры. Критиковали его за слова. Он же жаловался, что у него нет игроков, возможностей. Вот возможности появились. Очень обидчивый, постоянно на кого-то обижался. Он же вообще величайший. Посмотрим здесь на его амбиции. Вообще у него все замечательно, если он теперь тренер «Динамо». Жаловаться умеет, посмотрим, как будет тренировать. От этого будем делать выводы.
Решает клуб, кого назначать тренером. Удивительно, что не Романа Ротенберга назначили. Хотя писали, что уже на 99% он будет тренером «Динамо». Это было бы интереснее», – сказал Кожевников.
Йозе видимо тоже на "чекушку" закинул кэша за лизоблюдство.
Какое же неуважение к Тамбиеву, мерзость.
А Вротен что показал? Посмотрел 800 матчей НХЛ? Менял вратарей каждый период? Нёс чушь на пресс конференциях? Обижался на журналистов за неудобные вопросы?! Он даже не тренер, просто в своём высокомерии и пустых амбициях так решил, благодаря папане.
Проходимец и не более.
С козырей зашел