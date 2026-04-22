Рафф – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона в НХЛ по версии The Athletic. Мьюз и Купер делят 2-е место

Рафф – главный претендент на приз тренеру сезона в НХЛ по версии The Athletic.

The Athletic опубликовал рейтинг главных претендентов на приз Джека Адамса, вручаемый лучшему тренеру в НХЛ по итогам регулярного чемпионата. По итогам опроса 30 журналистов был составлен топ-5 тренеров. Рейтинг выглядит так: 1. Линди Рафф («Баффало ») – 50% голосов; 2-3. Дэн Мьюз («Питтсбург ») – 20%; 2-3. Джон Купер («Тампа-Бэй ») – 20%; 4. Рик Токкет («Филадельфия») – 6,7%; 5. Марко Штурм («Бостон») – 3,3%.