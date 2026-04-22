Рафф – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона в НХЛ по версии The Athletic. Мьюз и Купер делят 2-е место
The Athletic опубликовал рейтинг главных претендентов на приз Джека Адамса, вручаемый лучшему тренеру в НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
По итогам опроса 30 журналистов был составлен топ-5 тренеров. Рейтинг выглядит так:
1. Линди Рафф («Баффало») – 50% голосов;
2-3. Дэн Мьюз («Питтсбург») – 20%;
2-3. Джон Купер («Тампа-Бэй») – 20%;
4. Рик Токкет («Филадельфия») – 6,7%;
5. Марко Штурм («Бостон») – 3,3%.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Всё равно, что Макдэвида в этом году не включить в список на Харт.