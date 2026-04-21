Путин наградил Каменского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Путин наградил Каменского орденом «За заслуги перед Отечеством».

Президент России наградил Каменского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Валерий Каменский – обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по хоккею. В ходе карьеры игрока он выступал за «Химик», ЦСКА, «Квебек Нордикс», «Колорадо», «Рейнджерс», «Даллас» и «Нью-Джерси».