Фетисов о полуфиналах Кубка Гагарина: «В них может произойти все что угодно. Можно планировать и делать ставки, но туда вышли четыре достойные команды»

Фетисов: полуфиналы - это всегда интересно, в них может произойти что угодно.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от полуфиналов плей-офф FONBET КХЛ.

На этой стадии турнира «Локомотив » сыграет с «Авангардом », а «Металлург » проведет серию с «Ак Барсом ».

«Полуфиналы – это всегда интересно. В них может произойти все что угодно.

Можно планировать и делать ставки, но туда вышли четыре достойные команды. Пусть они разберутся, кто их них сильнейший с соблюдением спортивного принципа и всеми вытекающими из этого обстоятельствами», – сказал Фетисов.