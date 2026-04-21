Фетисов о полуфиналах Кубка Гагарина: «В них может произойти все что угодно. Можно планировать и делать ставки, но туда вышли четыре достойные команды»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от полуфиналов плей-офф FONBET КХЛ.
На этой стадии турнира «Локомотив» сыграет с «Авангардом», а «Металлург» проведет серию с «Ак Барсом».
«Полуфиналы – это всегда интересно. В них может произойти все что угодно.
Можно планировать и делать ставки, но туда вышли четыре достойные команды. Пусть они разберутся, кто их них сильнейший с соблюдением спортивного принципа и всеми вытекающими из этого обстоятельствами», – сказал Фетисов.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5638 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем