Каменский про Ковальчука в «Шанхае»: «Клуб сделал правильное решение. Илья знает хоккей от «а» до «я». Надо больше таких людей в командах, которые завоевали славу российскому спорту»

Каменский: «Шанхай» правильно сделал, пригласив Ковальчука.

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост главного тренера «Шанхай Дрэгонс ».

«Ковальчук лидер во всем, знает хоккей от «а» до «я», наш хоккей от этого только выигрывает, и я думаю, что его новый клуб тоже только выиграет.

Надо таких людей побольше в командах, которые завоевали славу российскому спорту, которые знают, как создавать команду победителей. Он только закончил, знает хоккей изнутри, и ребята все его знают. Это большой плюс для лиги, и «Шанхай» сделал правильное решение, пригласив его», – сказал Каменский.