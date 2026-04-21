Каменский про Ковальчука в «Шанхае»: «Клуб сделал правильное решение. Илья знает хоккей от «а» до «я». Надо больше таких людей в командах, которые завоевали славу российскому спорту»
Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост главного тренера «Шанхай Дрэгонс».
«Ковальчук лидер во всем, знает хоккей от «а» до «я», наш хоккей от этого только выигрывает, и я думаю, что его новый клуб тоже только выиграет.
Надо таких людей побольше в командах, которые завоевали славу российскому спорту, которые знают, как создавать команду победителей. Он только закончил, знает хоккей изнутри, и ребята все его знают. Это большой плюс для лиги, и «Шанхай» сделал правильное решение, пригласив его», – сказал Каменский.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5637 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дак всё таки Главный тренер или Президент?!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем