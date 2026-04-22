«Ковальчук и Артюхин – умные специалисты. Они создадут команду, которая будет бороться не только за выход в плей‑офф, но и за более высокие места». Немировски о «Шанхае»
Бывший тренер «Шанхай Дрэгонс» Дэвид Немировски прокомментировал приход Ильи Ковальчука и Евгения Артюхина в китайский клуб.
Ковальчук стал президентом «Шанхая», а Артюхин – генеральным менеджером.
«Думаю, что с новым руководством клуб должен показать значительный прогресс. Ковальчук и Артюхин – умные хоккейные специалисты, обладающие знаниями как из КХЛ, так и из НХЛ.
Думаю, они создадут команду, которая будет бороться не только за выход в плей‑офф, но и за более высокие места», – сказал Немировски.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5639 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я знаю еще одного хоккейного человека, с Питером связан, кстати. Очень бы хорошо вписался в команду.
В очередной раз все понятно) все метят в кабинеты увы , никто не хочет делится опытом с молодым поколением увы .Мы в яме!
