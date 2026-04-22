Немировски: Ковальчук и Артюхин – умные специалисты, «Шанхай» будет прогрессировать.

Бывший тренер «Шанхай Дрэгонс » Дэвид Немировски прокомментировал приход Ильи Ковальчука и Евгения Артюхина в китайский клуб.

Ковальчук стал президентом «Шанхая», а Артюхин – генеральным менеджером.

«Думаю, что с новым руководством клуб должен показать значительный прогресс. Ковальчук и Артюхин – умные хоккейные специалисты, обладающие знаниями как из КХЛ , так и из НХЛ.

Думаю, они создадут команду, которая будет бороться не только за выход в плей‑офф, но и за более высокие места», – сказал Немировски.