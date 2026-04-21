Денежкин будет зарабатывать 18 млн рублей за сезон по новому контракту с «Автомобилистом» (Metaratings)

Названа зарплата Денежкина в «Автомобилисте».

Стало известно, сколько Максим Денежкин заработает по новому контракту с «Автомобилистом ».

Сегодня клуб из Екатеринбурга объявил о продлении контракта с 25-летним нападающим на два года.

По информации Metaratings.ru, зарплата игрока составит около 18 млн рублей за сезон.

В этом сезоне Денежкин набрал 29 (17+12) очков при полезности «плюс 9» в 55 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при нейтральной полезности в 5 играх.