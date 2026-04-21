  «Ванкувер» может назначить экс-генменеджера «Баффало» Адамса. Клуб получил разрешение на переговоры
«Ванкувер» может назначить экс-генменеджера «Баффало» Адамса. Клуб получил разрешение на переговоры

«Ванкувер» нашел кандидата на пост генерального менеджера. 

17 апреля «Кэнакс» уволили Патрика Альвина, работавшего в клубе с 2022 года. 

По информации The Athletic, «Ванкувер» запросил и получил разрешение на проведение собеседования с Кевином Адамсом, занимавшим аналогичную должность в «Баффало» с июня 2020 года по декабрь 2025-го. 

Клубу потребовалось разрешение на переговоры с 51-летним менеджером, поскольку его контракт с «Сэйбрс» был рассчитан до 2027 года. 

В текущем сезоне «Ванкувер» набрал 58 очков в 82 играх и занял последнее место в общей таблице лиги.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
когда казалось, что дно достигнуто, снизу постучал кевин адамс. идеальный мэтч с нынешней клоунской франшизой ванкувера.
когда казалось, что дно достигнуто, снизу постучал кевин адамс. идеальный мэтч с нынешней клоунской франшизой ванкувера.
Так Аддамс по сути собрал этот состав Буффало и его выгнали. Даже последний его ход - Патерку обменял на Доуна и Кесселринга и оказалось что Доун даже лучше немца.
О... Рутерфорд нашел нового "козла отпущения"... Какой молодец...
Интересно было бы посмотреть на Адамса в роле ГМа не под влиянием Пегулы.
