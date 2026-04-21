«Ванкувер» может назначить экс-генменеджера «Баффало» Адамса. Клуб получил разрешение на переговоры

«Ванкувер» нашел кандидата на пост генерального менеджера.

17 апреля «Кэнакс» уволили Патрика Альвина, работавшего в клубе с 2022 года.

По информации The Athletic, «Ванкувер» запросил и получил разрешение на проведение собеседования с Кевином Адамсом, занимавшим аналогичную должность в «Баффало » с июня 2020 года по декабрь 2025-го.

Клубу потребовалось разрешение на переговоры с 51-летним менеджером, поскольку его контракт с «Сэйбрс» был рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне «Ванкувер » набрал 58 очков в 82 играх и занял последнее место в общей таблице лиги.