Роман Ротенберг: «С Гретцки мы в контакте – благодарен судьбе, что имею возможность с ним общаться. Он очень позитивный человек. Всегда ждем его в России»

Роман Ротенберг: мы с Гретцки в контакте, всегда ждем его в России.

Член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отреагировал на идею пригласить Уэйна Гретцки в Россию.

«Приглашение Гретцки в Россию? В свое время он приезжал в СССР, гулял по Москве с Владиславом Александровичем Третьяком. После этого возвращался, когда-то мы вместе играли в хоккей в Минске. Посмотрим, что будет дальше. Мы всегда ждем его в России.

С Уэйном Гретцки мы в контакте. В личном общении он очень позитивный человек. Благодарен судьбе, что имел и имею возможность с ним общаться. Главное, что он очень любит хоккей», – сказал Ротенберг.