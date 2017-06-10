Бывший вратарь «Анахайма», «Финикса» и «Филадельфии» ответил на вопросы журналиста Грега Вышински о политике США.

– Что думаешь об Америке? О взаимоотношениях с Россией?

– Со всем тем, что творится после избрания Трампа… Они преувеличивают абсолютно все!

– Связанное с Россией?

– И связанное с Россией. Вы даже не можете представить, насколько глупо Америка выглядит перед всем остальным миром, как они выглядят в этой ситуации.

Говорят о внешнем вмешательстве, о том, что эти Fancy Bears выбрали Трампа, что у президента были связи с КГБ, еще что-то… Это так глупо, если вам интересно мое мнение.

Если вы, Демократическая партия, потеряли мяч, то просто примите этот факт, перегруппируйтесь и постарайтесь выиграть следующие выборы. Не перекладывайте вину на кого-то. Это самое худшее. Когда люди начинают кого-то обвинять в своих неудачах, это демонстрирует их слабость.

У вас есть четыре года, чтобы перегруппироваться. Не надо сидеть и плакаться, что вы проиграли из-за российских хакеров. Я вполне уверен, Россия тут ни при чем.

– Эй, ну Россия была одним из действующих лиц. Не знаю, насколько российская сторона углублялась в эту ситуацию. США-то вмешиваются в выборы во всех прочих странах!

– О, это точно! Как там эта организация называется? АНБ! Они прослушивают, наблюдают за всеми в мире. Даже если у России нет прав на такие действия, то есть ли аналогичные права у США?

Это двойные стандарты. Если сам предпринимаешь незаконные действия, если вмешиваешься в выборы в различных странах, то не стоит жаловаться, когда кто-то вмешается в выборы в твоей стране. Если у тебя есть право так делать, то и у других стран есть это право.

О чем мы говорили? А, США – нация с исключительными правами? Но ты понимаешь, как это звучит?

– Да.

– Как-то давно один человек уже называл свою нацию исключительной.

– Наша страна сейчас глупо себя ведет?

– Да. Это глупо выглядит. Будьте честны.

– А тебе нравится Трамп?

– Знаешь, мне нравятся его идеи. Я понимаю. Они должны понять, все в Республиканской партии, у них сейчас большинство в Конгрессе, в Сенате, президент. Им лучше бы объединиться. Сделайте что-нибудь хорошее для страны, и Конгресс, Сенат, Белый дом останутся вашими на долгое время. А если прямо сейчас республиканцы не сделают чего-то очень хорошего для страны, они все это потеряют надолго.

Прямо сейчас страна в кризисе. Большой долг. Высокая безработица. Страна разделена. Для начала попытайтесь ее объединить.

Трамп говорит правильные вещи. Что надо вернуть заводы, нанимать людей на работу, перестать беспокоиться о происходящем вне границ США, поскольку это не наше дело, – сказал Брызгалов.