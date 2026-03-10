  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Диктор ЦСКА Чигирин: «Тарасов хоккеистов ни в грош не ставил, его звали Душегубом. Трегубов перед кончиной говорил: «Если умру – на похоронах самого не должно быть». Даже фамилию не называл!»
2

Диктор ЦСКА Чигирин: «Тарасов хоккеистов ни в грош не ставил, его звали Душегубом. Трегубов перед кончиной говорил: «Если умру – на похоронах самого не должно быть». Даже фамилию не называл!»

Диктор ЦСКА Чигирин: Тарасов хоккеистов ни в грош не ставил.

82-летний диктор ЦСКА Николай Чигирин вспомнил об уходе нападающего Виктора Полупанова из клуба.

– Мы вспоминали Полупанова. Это же необъяснимая история – хоккеист в самом соку был отчислен из ЦСКА. Что случилось?

– Все очень просто. На Призе «Известий» они с Валерой Васильевым после матча зашли в буфет. Это было в Лужниках. Выпили-то бутылку шампани!

– Пустяк для богатыря.

– Ну и прозевали автобус сборной, тот уехал в Новогорск без них. Рванули за ним на такси. Думали, обгонят. А не получилось, Ленинградка забита!

– Приехали к закрытым воротам?

– Да. Автобус зашел на территорию – их нет. Если б успели, была бы совсем другая история. Но не вышло. А Тарасов же все делал чужими руками – он-то чистый!

– Что придумал в этот раз?

– Кому-то из динамовцев говорит: «Ты доложишь Аркадию Ивановичу, главному тренеру сборной, о Васильеве. А Фирсов доложит о Полупанове». Динамовцы потом говорят Чернышеву: «Аркадий Иванович, это же первый такой залет. Давайте простим». Васильева простили. А Тарас – «Нет, не надо прощать!» Вот так Полупанов вылетел из ЦСКА.

– Истинная причина – почему Тарасов это сделал?

– Это необъяснимо. Он никогда не рассказывал.

– Игрок-то замечательный.

– А он игроков не считал. Думал, еще найдет центрального такого же, не хуже. Хоккеистов не ставил ни в грош. Поэтому его и звали Душегубом сами хоккеисты. Иван Сергеевич Трегубов перед кончиной говорил: «Если умру – на моих похоронах самого не должно быть». Он даже фамилию не называл!

– Тарасов исполнил пожелание – на похороны Трегубова не явился?

– Не было его. Понимал – может случиться что-то неприятное. Тарасов на многих похоронах не присутствовал. А с Трегубовым у меня вышла история! В кинотеатре «Минск» чествовали «Крылья Советов», стали чемпионами СССР. Иван Сергеевич пришел со всеми медалями на ленте.

– Там большие килограммы.

– Да, прилично. К вечеру танцы, Трегубов говорит: «Возьми медали, спрячь. А мне дай водку». Прячу в сейф. Наутро ходит потерянный: «Где мои медали? Коля, кому я отдал?» – «Пойдем ко мне в радиоузел...»

– Обрадовался?

– Не то слово! Сразу: «Сколько я тебе должен?» – «Сергеич, иди отдыхай, выпей за меня», – рассказал Чигирин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАнатолий Тарасов
logoЦСКА
алкоголь и спорт
logoДинамо Москва
Анатолий Фирсов
logoСпорт-Экспресс
Виктор Полупанов
logoКХЛ
logoсборная СССР
logoАркадий Чернышев
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Фирсов у Тарасова был правой рукой, всё про всех докладывал, Тарасов Толю больше всех любил, а вот игроки Фирсова за это не жаловали, а Васильев охотился за ним на площадке, поэтому Тарасов всё делал, чтобы они одновременно не были на льду. Даже армейцы, игроки сборной, если нужно было решить какой-нибудь вопрос шли к Аркадию Ивановичу Чернышёву, а не к Тарасову.
А тройка была хороша: Викулов-Фирсов-Полупанов
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о своих мастер-классах: «Собрал лучшее, что есть в мире. Изучил упражнения великих игроков сборной СССР – «Красной машины», как их давал Тарасов»
2 марта, 13:33
Якушев о подготовке к Суперсерии-72: «Тарасов придумал упражнение «Бей канадца». Хоккеисты втыкались плечом в ствол дерева или в борт. Но между «бей» и «убей» – большая разница»
25 февраля, 12:48
Роман Ротенберг: «Бей канадца» – один из вариантов упражнения, которое называется «конькобежец». Упреждающий силовой прием, помогающий в борьбе с канадцами»
25 февраля, 00:45
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
11 минут назад
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
39 минут назад
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
52 минуты назад
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
КХЛ. «Адмирал» против «Барыса»
сегодня, 09:30Live
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Карбери о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: «У нас все меньше прав на ошибку. В Баффало будем играть изо всех сил и постараемся победить»
сегодня, 07:42
Карбери об 1:4 с «Флайерс»: «Ошибки во втором периоде дорого обошлись «Вашингтону»
сегодня, 06:45
Демидов набрал 51-е очко в сезоне НХЛ и делит лидерство с Сеннеке в гонке бомбардиров среди новичков
сегодня, 05:47
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
23 минуты назад
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
вчера, 21:29
Рекомендуем