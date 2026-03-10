Диктор ЦСКА Чигирин: Тарасов хоккеистов ни в грош не ставил.

82-летний диктор ЦСКА Николай Чигирин вспомнил об уходе нападающего Виктора Полупанова из клуба.

– Мы вспоминали Полупанова. Это же необъяснимая история – хоккеист в самом соку был отчислен из ЦСКА. Что случилось?

– Все очень просто. На Призе «Известий» они с Валерой Васильевым после матча зашли в буфет. Это было в Лужниках. Выпили-то бутылку шампани!

– Пустяк для богатыря.

– Ну и прозевали автобус сборной, тот уехал в Новогорск без них. Рванули за ним на такси. Думали, обгонят. А не получилось, Ленинградка забита!

– Приехали к закрытым воротам?

– Да. Автобус зашел на территорию – их нет. Если б успели, была бы совсем другая история. Но не вышло. А Тарасов же все делал чужими руками – он-то чистый!

– Что придумал в этот раз?

– Кому-то из динамовцев говорит: «Ты доложишь Аркадию Ивановичу, главному тренеру сборной, о Васильеве. А Фирсов доложит о Полупанове». Динамовцы потом говорят Чернышеву : «Аркадий Иванович, это же первый такой залет. Давайте простим». Васильева простили. А Тарас – «Нет, не надо прощать!» Вот так Полупанов вылетел из ЦСКА.

– Истинная причина – почему Тарасов это сделал?

– Это необъяснимо. Он никогда не рассказывал.

– Игрок-то замечательный.

– А он игроков не считал. Думал, еще найдет центрального такого же, не хуже. Хоккеистов не ставил ни в грош. Поэтому его и звали Душегубом сами хоккеисты. Иван Сергеевич Трегубов перед кончиной говорил: «Если умру – на моих похоронах самого не должно быть». Он даже фамилию не называл!

– Тарасов исполнил пожелание – на похороны Трегубова не явился?

– Не было его. Понимал – может случиться что-то неприятное. Тарасов на многих похоронах не присутствовал. А с Трегубовым у меня вышла история! В кинотеатре «Минск» чествовали «Крылья Советов», стали чемпионами СССР. Иван Сергеевич пришел со всеми медалями на ленте.

– Там большие килограммы.

– Да, прилично. К вечеру танцы, Трегубов говорит: «Возьми медали, спрячь. А мне дай водку». Прячу в сейф. Наутро ходит потерянный: «Где мои медали? Коля, кому я отдал?» – «Пойдем ко мне в радиоузел...»

– Обрадовался?

– Не то слово! Сразу: «Сколько я тебе должен?» – «Сергеич, иди отдыхай, выпей за меня», – рассказал Чигирин.