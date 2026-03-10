Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса».
Нападающий Алексей Пустозеров травмировал форварда Григория Денисенко на раскатке «Ак Барса».
Во время розыгрыша большинства Пустозеров сунул ему клюшку в коньки, Денисенко упал и сильно ударился локтем, сообщает «Бизнес Online».
Григорий долго не мог подняться, а потом покинул лед и ушел в раздевалку, держась за руку
Сегодня команда сыграет в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Спартака».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
