1

Шестеркин отбил 32 из 34 бросков «Флайерс», победа – 20-я в сезоне

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отбил 32 броска из 34 в матче с «Филадельфией» (6:2).

Россиянин одержал 20-ю победу в сезоне.

Всего в 39 матчах текущего чемпионата НХЛ у Шестеркина 91,3% сэйвов при коэффициенте непробиваемости 2,49.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoИгорь Шестеркин
logoНХЛ
logoРейнджерс
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
даже нормально танкануть не могут:)....
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шестеркин в 3-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб, отразив 23 из 28 бросков «Коламбуса». Поражение – 18-е в 37 играх
3 марта, 03:33
Шестеркин на английском пошутил о заявлении Друри про перезагрузку «Рейнджерс»: «Не читал, не говорю по-английски»
1 марта, 15:53
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
28 февраля, 23:00
Рекомендуем
Главные новости
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
5 минут назад
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
23 минуты назад
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
44 минуты назад
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
КХЛ. «Адмирал» против «Барыса»
сегодня, 09:45Live
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Карбери о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: «У нас все меньше прав на ошибку. В Баффало будем играть изо всех сил и постараемся победить»
сегодня, 07:42
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
56 минут назад
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
вчера, 21:29
Рекомендуем