Шестеркин отбил 32 из 34 бросков «Флайерс», победа – 20-я в сезоне
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отбил 32 броска из 34 в матче с «Филадельфией» (6:2).
Россиянин одержал 20-ю победу в сезоне.
Всего в 39 матчах текущего чемпионата НХЛ у Шестеркина 91,3% сэйвов при коэффициенте непробиваемости 2,49.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
даже нормально танкануть не могут:)....
