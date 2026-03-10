Шестеркин отбил 32 из 34 бросков «Флайерс», победа – 20-я в сезоне

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин отбил 32 броска из 34 в матче с «Филадельфией» (6:2).

Россиянин одержал 20-ю победу в сезоне.

Всего в 39 матчах текущего чемпионата НХЛ у Шестеркина 91,3% сэйвов при коэффициенте непробиваемости 2,49.